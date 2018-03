Skavlan svarer på sexisme-kritikk

Publisert: 30.03.18 14:15

TV 2018-03-30T12:15:45Z

Talkshow-kongen sier han ble forbauset over kritikken.

Det skriver Aftonbladet .

Avisen har hørt podcasten «Schulman show» der Fredrik Skavlan er gjest. Det var etter et intervju med den svenske svømmestjernen Sarah Sjöström i februar at Fredrik Skavlan mottok massiv kritikk fra profilerte svenske medie-kvinner.

Det såre punktet var da Skavlan spurte svømme-esset om hun benyttet seg av vaskehjelp hjemme, et spørsmål som ingen av de tre andre - mannlige - gjestene rundt bordet fikk.

I podcasten innrømmer Fredrik Skavlan at atmosfæren kanskje var litt gubbete, men at han likevel ble overrasket over kritikken i etterkant.

– Det lå ingen kritikk fra min side i at hun har vaskehjelp. Jeg tror det ble tolket slik fordi hun er kvinne. Jeg tror til og med at tolkningen kan ha noe å gjøre med at det satt tre menn rundt henne, sier Skavlan og tar en smule selvkritikk på den skjeve kjønnsfordelingen.

Han presiserer at Sarah Sjöström selv har gått ut og sagt at hun ikke følte seg krenket under intervjuet.

– Hun er selv fratatt definisjonsmakten ettersom hun ikke er krenket. Da blir det litt sånn: «stakkars, du skjønner ingenting, du, hvor krenket du er». Jeg blir forbauset over det. Det er en måte å ignorere hennes egne vurderinger på, sier Fredrik Skavlan.

Det er ikke første gang Skavlan får kritikk:

Reklamekvinnen Ulrika Good var en av dem som reagerte sterkest. Hun tok opp problemstillingen på sin Facebook-side - i et innlegg som er blitt mye delt i sosiale medier.

– Som eneste kvinne blant fire menn må hun (Sarah Sjöström) svare for hvorfor hun ikke vasker huset, vasker tøy eller lager mat, På spørsmål om hvem som da gjør det, svarer hun samboeren. Til stor munterhet for alle de andre. Er det fortsatt noen som lurer på om vi har en jobb å gjøre for likestilling, skriver Good.

Hun fikk følge av radioprofilen Martina Thun fra svensk P3 og Veckorevyens sjefredaktør Irena Pozar som beskrev intervjuet som et «sexistisk havari» i en kronikk på egne sider.

I podkasten svarer Fredrik Skavlan også på det faktum at han har fått mye kritikk, også før intervjuet med Sarah Sjöström, for sine intervjuer med kvinner.

– For det første; hva mener de med kvinner? Er det Emma Thompson, Malala eller Sarah Sjöström? De er jo individer. Skal man intervjue kvinner på en spesiell måte? I min bok skal man ikke det, man skal intervjue individer som individer. Her opplever jeg at Sverige - unnskyld - er nesten besatt av kjønn på en måte som jeg ikke er. Det viktige for meg er å intervjue folk ut i fra hvem de er og ikke ut fra hvilket kjønn de tilhører, sier han.

