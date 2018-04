JUBILERER: Triana Iglesias har vært programleder for «Paradise Hotel» i en årrekke. Foto: Line Møller/VG

Dette husker Triana best fra ti år med «Paradise Hotel»

Publisert: 28.04.18 14:52

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-04-28T12:52:01Z

Mobbing, dolking i ryggen og tårevåte øyeblikk: Triana Iglesias oppsummerer ti år med «Paradise Hotel».

Den første sesongen av «Paradise Hotel» ble sendt våren 2009, og den stadig aktuelle Petter Pilgaard, den gang Norges selverklært yngste 28-åring, satte en standard allerede da med denne replikken:

– Dette er et seriøst spill, man må vise at man er oppegående.

VGs anmelder Øystein David Johansen konkluderte med at dette holdt til terningkast fire blant annet med denne begrunnelsen:

«Deltagerne er nøyaktig slik du venter å treffe på i programmer av denne typen: Unge, pene, ikke overdrevent reflekterte, men med et enormt eksponeringsbehov. Da har man jo langt på vei lykkes med å skape godt trash-TV og nok av «guilty pleasure» hos den jevne seer».

I den første sesongen av «Paradise Hotel» var det nettopp Petter Pilgaard som vant sammen med Benedicte Valen . Men like før finalen fikk Pilgaard beskjed om å pakke sakene sine og reise fra luksushotellet. Han ble reddet av André Brennum som tilbød seg da å bytte plass med Pilgaard og flyttet ut av hotellet i stedet. Det glemmer Triana Iglesias aldri.

– André ofret seg for Petter Pilgaard på bursdagen hans. Da fikk jeg tårer i øynene, minnes Iglesias.

Sa i fra om mobbing

Det er en annen episode fra den første sesongen som programlederen også husker godt. I 2009 regnet Lene Sortevik med at hun ville bli stemplet som «riksbitch» etter en konfrontasjon mot Margrethe Storlid. Det hele endte med at Iglesias måtte gripe inn.

– Jeg fikk lov å si i fra til mobberne - mobbing er IKKE greit. Jeg gikk lenge og ville si ifra. Til slutt klarte jeg ikke mer, og det føltes veldig godt etterpå, sier Iglesias.

Fakta Så mange har sett «Paradise Hotel» Vår 2009: 271.000 Vår 2010: 272.000 Vår 2011: 209.000 Vår 2012: 309.000 Vår 2013: 322.656 Vår 2014: 268.468 Vår 2015: 311.324 Vår 2016: 320.509 Vår 2017: 254.000 Vår 2018 hittil: 249.000 Fotnote: Seertallene inkluderer førstegangsvisning og repriser til og med 2011. Fra 2012 inkluderer tallene også nettseeing, men 2017-og 2018 tallene inkluderer ikke visningene på Viaplay som ifølge MTG står for en betydelig del av seeingen. Selskapet opplyser at stadig flere strømmer «Paradise Hotel» både på Viafree og Viaplay.

Iglesias bestemte at enten Nanna Dahlen eller Lene Sortevik måtte reise hjem som konsekvens av utskjellingen. Jentene avgjorde at Nanna måtte pakke sakene.

Ble sint

Iglesias forteller at det samme gjaldt i 2014. Da det ble klart at Aurora og Nicolais finale måtte avgjøres med «foto-finish», uttalte Labinot Haziri at Nicolai fortjente seieren mer. Samtidig kalte han Aurora for en «fake bitch»

– Da ble jeg sint på Labi. Jeg hadde gått en hel sesong og bygd opp litt sinne for hvordan Ann Mariel og Aurora ble behandlet. Jeg liker ikke når folk ikke er snille med hverandre. Siste innspillingsdag klarte jeg ikke holde meg lenger. Det var deilig å få det ut, selv om Labi kanskje ikke fortjente så mye kjeft, sier Triana Iglesias, som også peker denne finalen som noe av det husker best i disse sesongene.

– Aurora slapp kulen og delte pengene med Ann Mariel, legger Iglesias til.

Første som slapp kulen

Hun husker også godt 2012-sesongen da Vida Lille Gausemel og Miguel Kristiansen stod mot hverandre i finalen.

– Vida slipper kulen. Jeg synes det var tøft at en jente var den første til å slippe kulen på Paradise hotel, sier Triana.

Dermed tok Vida hele pengepremien på 200.000 kroner og den valgte hun å dele med Stian «Staysman» Thorbjørnsen.

Samme år flyttet Christian Svingen inn på hotellet i Mexico i 2012 med ordene «Jeg. Er. Awesome».

– Jeg glemmer ikke hans legendariske innsjekk, sier Triana Iglesias.

– Jeg husker også godt Kristian René og kjæresten Tina fra 2013, som han akkurat hadde fridd til noen dager før. Likevel tråkker begge over streken for å ofre hverandre mot en finalebillett, fortsetter Triana.

Samme år gjorde også Louis Furnes’ innsjekk inntrykk på programlederen.

– Veldig gøy innsjekk. Jeg elsker innsjekkene. Hvert innsjekk er et høydepunkt for meg, sier Triana, som også har stor sans for hver eneste Mr og Miss Paradise.

– Det er helt utrolig klein stemning. Svett, men også veldig veldig gøy.

Da Grunde sang «Starboy»

Grunde Myhrer var med i 2017-sesongen av «Paradise Hotel», og til tross for flere utsjekkinger kapret han publikums hjerter.

– Jeg glemmer aldri da han sang «Starboy», sier Triana Iglesias.

Noe hun åpenbart ikke var alene om. Til tross for at han ikke traff helt på teksten under innspillingen, brakte innsatsen ham helt til VG-Lista showet på Rådhusplassen i Oslo i fjor sommer.

Denne artikkelen handler om TV3

Sex

SoMe