GODT GIFT: Lars Monsen og Trine Rein har vært sammen i snart ti år og giftet seg i hemmelighet på Trines 45-årsdag. Under «Hver gang vi møte» i kveld fortalte hun hvordan Monsen sjekket henne opp. Foto: Janne Møller-Hansen

Slik ble Trine Rein sjekket opp av Lars Monsen

TV 2019-01-19T17:31:00Z

Villmarkslegenden la en hånd over hvert av sangstjernens bryster.

Publisert: 19.01.19 18:31

Dette kommer frem i kveldens «Hver gang vi møtes» på TV2, der Trine Rein (48) er hedersgjest. Nølende forteller hun den småfrekke historien om da hun og ektemannen Lars Monsen (55) ble kjærester.

Foranledningen var en utekveld med Trine og noen venninner.

– Vi var på et utested. Egentlig hadde jeg laget en avtale med Lars dagen etter, men så kunne jeg ikke dy meg. Jeg ringte han og spurte om han hadde lyst til å komme. Én time senere sto han der, forteller Trine Rein i programmet.

– Så kommer han med to drinker og gir til meg, én i hver hånd. Deretter stiller han seg bak meg, så kommer det bare to bjørnelabber frem her og krrrf! sier Rein og visualiserer Monsens håndbevegelser med å legge sine egne hender over brystene.

– Da var vi kjærester. Ferdig snakka, liksom, sier hun rett etterpå.

Til VG utdyper Trine Rein hva hun tenkte i denne situasjonen for snart ti år siden.

– Hva skal man si? Sjokk! Han vet hva han vil, men det er kanskje greit at dette var lenge før #metoo, smiler hun.

– Jeg fortalte denne historien til de andre mellom opptakene, og de lo så de grein. Jeg tror det var Sol som ba meg innstendig om å fortelle denne historien foran kamera også, sier hun.

Ektemannen Lars Monsen fikk for øvrig æren av å åpne lørdagens «Hver gang vi møtes»-program da han overrasket Trine Rein på senga sammen med to av hennes yndlingsbikkjer, Joy og Creed.