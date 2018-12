SAMARBEIDET: Begge finalistene, Tonje Frøystad Garvik og Ketil Nørstebø, var med på å hamstre mat fra utsiden under innspillingen av «Farmen», noe TV 2 synes at er trist. Foto: Alex Iversen, TV 2/Privat

TV 2 om regelbrudd i «Farmen»: – En enorm skuffelse

Beskyldninger om juks og smugling av mat, alkohol, godteri og snus. Bildene av en «bestillingsliste» viser at deltagerne også forsøkte å få levert enda mer til gården i Finnsvika. – Trist, mener TV 2.

For under en uke siden ble Tonje Frøystad Garvik (29) kronet til vinner av «Farmen». Men ikke uten en viss dose dramatikk både i forkant og etterkant av finalen: Den tapende finalisten Kjetil Nørstebø (28) mente nemlig at Tonje hadde jukset seg til seier i finalen. Dette ble blankt avvist – både av vinneren selv og TV 2.

Dagen etter finalen kunne VG fortelle at Tonje og kjæresten Lene Sleperud (29) fikk besøk av en venninne på gården allerede i uke 4 av innspillingen. Dagen etter kom venninnen tilbake med matvarer, øl, godteri og snus som de to, samt nettopp Kjetil, dro nytte av i storbondehuset.

Trioen ønsket senere «påfyll» og skrev derfor en lapp med en «bestillingsliste» som ble hengt opp på et tre i skogen. VG har fått tak i bilder av denne lappen, og den viser en lang rekke med «ønsker» fra de tre deltagerne. Den viser også at Kjetil helt og holdent var med på sprellene. På baksiden av lappen ber han nemlig hjelperne om å ta kontakt med broren hans, som ville vippse tilbake penger for utleggene.

VG har stilt TV 2 en rekke spørsmål rundt hvorfor slike påfunn ikke får større konsekvenser for deltagerne med tanke på at matforsyninger spesielt kan gi deltagerne en stor fordel i det de selv kaller «Kampen for tilværelsen».

Daglig leder i produksjonsselskapet Strix, Jørgen Hermansen, fastslår at «Farmen» har som formål å gi en opplevelse av en tidsreise for dem som ser på, og de som er med. Han understreker at både kanalen og produksjonsselskapet legger ned mye arbeid i at deltagerne skal få en så realistisk opplevelse av gårdslivet for hundre år siden som mulig.

Hvert år er det rundt 8.000 som melder seg på «Farmen», mens bare 14 får muligheten.

– Det er trist at noen av dem som får denne unike muligheten går til det skritt å sabotere opplevelsen med for eksempel å ha kontakt med omverdenen, få inn mat eller lignende. «Farmen»-gården er ikke et fengsel. Det er et sted man er frivillig. Relasjonen mellom deltagere og produksjonen baserer seg derfor i stor grad på gjensidig tillit. Når denne tilliten brytes er det en stor skuffelse, sier han til VG.

VG har sett kontrakten «Farmen»-deltagerne må skrive under på før de reiser inn på gården. I kontrakten kommer det fram at venninnebesøket og mat-, snus- og alkohol-smuglingen, er et tydelig brudd på reglene.

I punkt 3.9 står det følgende: «I innspillingsperioden skal deltageren ikke ha kontakt med omverdenen». Flere deltagere har tidligere også fortalt om at de har rømt fra gården i håp om å finne mennesker i nærheten, noe som også ligner mistenkelig på et kontraktsbrudd.

Hermansen i Strix ønsker overfor VG ikke å kommentere detaljer i kontrakten de skriver med sine deltagere.

– Kontrakten er en konfidensiell avtale mellom oss og deltagerne vi ikke ønsker å kommentere offentlig, sier han.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2 , Alex Iversen, legger imidlertid ikke skjul på at kanalen ser alvorlig på juks og brudd spillereglene.

– Det er viktig for oss at de som sier ja til å delta klarer å forholde seg til de reglene som er satt av produksjonen for oppholdet på gården. Når deltagere bryter disse reglene er det en enorm skuffelse, ikke bare for oss involverte, men også for seerne. Vi ønsker derfor å beklage overfor alle de trofaste seerne som følger «Farmen» sesong etter sesong at dette skjer, sier han.

– Det er åpenbart at vi fremover må legge ned enda større arbeid i å finne deltagere som ønsker å være med på «Farmen» på de premissene formatet er bygget på. Og at TV 2, sammen med Strix, må bruke enda mer tid på å ansvarliggjøre deltagerne om de konsekvensene brudd på denne tilliten vil ha både for produksjonen og dem selv, mener Iversen.

– Så hvorfor har ikke regelbruddene i år fått større konsekvenser?

– Hvordan produksjonen reagerer om vi underveis får vite at deltagere har brutt med premissene for oppholdet, vil naturligvis variere for hvert enkelt tilfelle. Det fine med spillet på «Farmen» er at deltagerne selv har mulighet til å reagere mot dem som bryter premissene gjennom spillmotoren, der det velges en førstekjempe og senere en andrekjempe som må ut i kamp for å bli værende i spillet.

Kjetil Nørstebø har tidligere uttalt at det ikke kom noen flere varer etter at bestillingslisten ble hengt opp i treet i skogen. Men på bildene VG har fått tilgang til, ser man at det ligger en plastpose gjemt under treets grener. VG har snakket med personen som fant lappen, og ifølge vedkommende lå det sjokolade, potetgull, kakaoposer og en brus i bæreposen.

«Farmen»-vinner Tonje Frøystad Garvik uttalte tidligere denne uken til VG at lappen ble skrevet i tilfelle venninnen skulle komme tilbake.

– Vi fikk 500 kroner i snus, fem snusbokser og tolv øl. I tillegg fikk vi kaffe, smør, krydder, buljong, pølser, falukorv, skinke og ostepop. Vi hadde et festmåltid én gang og så var det slutt. Kjetil var for øvrig den som spiste mest.

– Det ble med den ene gangen. Venninnen min turte ikke komme inn flere ganger, sa hun den gang.