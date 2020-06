TV-SÅPE: Marta Dusseldorp i «Et sted å høre til», som sendes på NRK TV. Foto: Foxtel/NRK

Marta Dusseldorp fra «Et sted å høre til» brukte egen frykt i ny TV-rolle

Samtidig som corona-pandemien truet med å spre seg, jobbet Marta Dusseldorp (47) på spreng med å gi liv til en kvinne mistenkt for massedrap.

Den australske skuespilleren har tatt norske TV-seere med storm denne våren og sommeren i «Et sted å høre til» – der man innvies i familien Blighs romanser, konflikter og hemmeligheter.

Dusseldorp spiller hovedrollen som sykepleieren Sarah Adams, som havner midt i Bligh-slektens anstrengte liv, med all den turbulens, gråt og tenners gnissel det medfører.

«A Place to Call Home», som serien opprinnelig heter, ble så populær da NRKTV presenterte den i vår at kanalen bestemte å legge ut alle episodene, én ny hver dag, frem til juli.

Så langt har i snitt nærmere 700.000 nordmenn sett første sesong. Da er både lineær-TV og NRKTV inkludert, får VG opplyst fra kanalens analyseavdeling.

I Australia tok seerne farvel med det seks sesonger lange dramaet i 2018. I tiden siden har Dusseldorp spilt i én film og i seks episoder av TV-serien «Stateless». Nå er det også kjent at hun dukker opp i den åttende og siste sesongen av den australske krimdramaserien «Wentworth».

TV-STJERNE: Marta Dusseldorp på Women of Style Awards i Australia i fjor. Foto: Richard Milnes / MEGA / MEGA

Dusseldorp var godt i gang med «Wentworth»- innspillingen da coronaviruset meldte seg. 47-åringen forklarer at traumene hun kjente på, tydelig kom til uttrykk i hvordan hun utførte jobben.

– Akkurat da bølgen var i ferd med å rulle over oss, så holdt jeg på med disse scenene – drevet av min egen frykt og panikk, sier TV-stjernen til The Sunday Telegraph.

«Wentworth» dreier seg om livet i et kvinnefengsel med samme navn. Det er her Dusseldorps rollefigur havner, mistenkt for tyveri, ildspåsettelse og massedrap.

– Det å bli buret inne når du selv mener du er uskyldig, føltes plutselig veldig likt som å sitte isolert på et hotellrom – eller som å gruble over at jeg kanskje ikke kunne vende hjem til der jeg bor. Uten at jeg skal røpe for mye av det som skjer, sier skuespilleren om hvordan rollen og virkeligheten på en måte gled over i hverandre.

Dusseldorps rollefigur heter Sheila, og nylig postet stjernen selv et bilde på Instagram, som viser hvordan hun ser ut (artikkelen fortsetter under posten):

Dusseldorp måtte skynde seg med å få ferdig innspillingen, så hun kunne forlate Victoria og returnere til hjemmet i Hobart i Tasmania, før grensene stengte. Det rakk hun.

Selv om Dusseldorp ble ferdig med sin jobb, måtte resten av skuespillerstaben i «Wentworth» ta ufrivillig pause på grunn av viruset. Dermed forsinkes hele serien, som i Norge vises på TV 2 Sumo og C More.

De ti første episodene av sesongfinalen skal sendes i sommer, mens de siste ti ikke vil gå på lufta før til neste år.

SNAKKIS: Skuespillerne i «Et sted å høre til» har sjarmert norske TV-seere. Foto: Foxtel/NRK

Dusseldorp har mye å takke «Et sted å høre til» for. Selv om hun bare var 19 år da hun debuterte på TV, og siden har mange roller å skilte med, skulle det gå lang tid før hun fikk en hovedrolle så markant at den sørget for det store gjennombruddet.

– «Et sted å høre til» var en milepæl for meg, forklarte hun i en pressemelding fra Foxtel i forbindelse med sesong fem av serien i 2017.

– Jeg kunne ikke fatte at de ga rollen som Sarah til meg.

Fire auditioner måtte Dusseldorp gjennom før hun fikk telefonen fra produksjonsselskapet.

– Hele tiden tenkte jeg at jeg ikke kom til å få rollen, at jeg aldri ville få muligheten til å spille denne vidunderlige, sammensatte kvinnen. Det er alltid noen andre som stikker av med sånne roller foran meg.

Dsto større var gleden.

– Da jeg la på røret, bare skrek jeg. Endelig, tenkte jeg, har jeg fått sjansen.

ROMANTIKK: Marta Dusseldorp i rollen som Sarah Adams og Brett Climo som George Bligh i «Et sted å høre til». Foto: Foxtel/NRK

«Et sted å høre til» utspiller seg i etterkrigstidens Australia. TV-seerne tas med over 70 år tilbake i tid.

– Sarah Adams er så uvanlig, så komplisert, og hun er ikke av vår tid. Det er nettopp det jeg kommer til å savne mest, uttalte Dusseldorp til The Advertiser da siste sesong rullet over skjermene i hjemlandet for snart to år siden.

– Jeg liker ikke alltid nåtiden. Det er fint å kunne gå tilbake og klarne tankene. Vi er så fastlåst i disse maskinene, smarttelefonene, at det iblant gir meg pustevansker. Jeg liker Sarahs selvsikkerhet og fremtoning. Så jeg kommer til å savne henne og den tidsperioden.

Privat er Dusseldorp gift med skuespiller Ben Winspear, som også er å se i to sesonger av «Et sted å høre til». Paret har to barn sammen.

Dusseldorp er for øvrig barnebarnet til den nederlandskfødte, avdøde multimillionæren og filantropen Dick Dusseldorp, som blant har vært med å bygge Australia Square og mye av operahuset i Sydney.

Publisert: 22.06.20 kl. 09:33

