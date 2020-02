NYTT PROGRAM: Else Kåss Furuseth, Knut Arild Hareide, Astrid S., Markus Neby og Sven Nordin. Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

TV-anmeldelse «Kåss til kvelds»: Fabelaktig Kåss

Else Kåss Furuseth redder lørdagsunderholdningen. Ved å ikke lage lørdagsunderholdning.

«Kåss til kvelds»

Underholdningsprogram på NRK1

Med: Else Kåss Furuseth og Markus Neby

Sendes lørdager på NRK1

Premiere lørdag 29. februar kl. 22.25

Kall meg gjerne glemsk, men det er en stund siden NRK har hatt en lørdag som ikke har inkludert noen lovende musikalske talenter, tidligere idrettstalenter eller en komiserie av ymse kvalitet.

Else Kåss Furuseth (sist sett på TVNorge), har derimot fått med statskanalen på noe så ordinært som et talkshow.

Som samtidig er så langt fra ordinært som slikt kan være.

Jo da, det er gjester, sofa, publikum i studio og alt det der. Men vis meg et annet norsk program der programlederen åpner med et feilsluppent «helvete, nå er vi i gang», for så annonsere at «dersom noen har klager, ikke send dem til Kringkastingsrådet, ta dem med meg direkte. Her er telefonnummeret mitt».

Og så står telefonnummeret hennes på skjermen. (Nei, jeg har ikke sjekket om det stemmer). Veldig gøy.

Markus Neby fra tidligere P3-morgen får lov til å komme inn med ildsprutende dobbeltgitar. Ikke like gøy. Fremdeles akkurat så lite høytidelig man egentlig ikke forventer at noe slikt skal være. «Vi er Rønnis og Nummis ganger 2000», sier Kåss. «Vi har full overtenning, og har invitert tre stykker vi digger».

Det viser seg å være en perfekt trio som burde appellere til absolutt alle som ser på TV, uansett kveld. Astrid S., Sven Nordin og Knut Arild Hareide. Samtlige håndteres og inkluderes sømløst i hverandres historier, på godt Graham Norton-vis. For eksempel når Astrid S. forteller om å være smått starstruck på Grammyfest med Billie Eilish, Lil Nas og Lizzo. Så Kåss må forklare Hareide at den nevnte musikalske trikoloren er gull, røkelse og myrra anno 2020.

Programlederen Kåss stiller helt vanlige spørsmål. Ting som man lurer på. Ikke kompliserte forhåndsskrevne talkshowfinter. Slik får Nordin svare på om han alltid klarer å holde seg alvorlig når han skal gjøre noe morsomt på en scene. Hareide må forklare teknikken for å svare på spørsmål uten å egentlig si noe. Og Astrid S. spiller av en låtskisse hun spilte inn midt på natta etter en drøm. Selv synes hun den er håpløs, men Neby finner gull – og sammen lager de en veldig morsom og fengende sak som blir fremført live.

SHOW: Markus Neby fra tidligere P3-morgen med ildsprutende dobbeltgitar. Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Alle byr mer på seg selv, og er mer avslappet enn jeg har sett andre steder.

Inkludert programlederen selv, som mestrer den edle kunsten å ta plass uten å ta for mye plass. Så strålende balansert mellom komikk og intervjuteknikk, at det er en fryd. Markus Neby TV-debuterer som godt sidekick, som bare vil bli bedre når han får bli skikkelig varm.

Man skal være forsiktig med å genierklære noe etter første forsøk, men dette var rett og slett nesten perfekt kvelds.

Publisert: 29.02.20 kl. 20:49

