FORELDRE: Chris Noth og Tara Lynn Wilson på en filmpremiere for noen år siden. Foto: Mehdi Taamallah / ABACA USA

«Mr. Big» (65) ble pappa

Chris Noth (65) har delt bilde av den nyfødte på Instagram.

«Ned fra himmelen kommer vår sønn nummer to – Keats», skriver Noth til sine mer enn 177.000 følgere under et bilde av sønnen.

Han siterer i tillegg en berømt diktstrofe fra den nyfødtes navnebror, den kjente britiske dikteren John Keats (1795–1821): «A thing of beauty is a joy for ever».

Noth, mest kjent som «Mr. Big» i TV-serien «Sex og Singelliv» samt de påfølgende filmene, har fra før av en 12 år gammel sønn med kona, skuespiller Tara Lynn Wilson (37).

Amerikanske Noth og 28 år yngre Wilson har vært et par siden 2002 – da hun var bare 19 år. De giftet seg i 2011, tre år etter at deres første sønn kom til verden. Det var første ekteskap for dem begge.

«Carrie» er henrykt

Da nyheten om den forstående familieforøkelsen ble kjent i fjor høst, var Noths motspiller i TV-serien, Sarah Jessica Parker (54), raskt ute med å gratulere. Det er hun også denne gangen.

«Er det sant!!!!! Wow»»»» Så fantastisk! Håper alt står bra til med både mamma og Keats. Sender masse kjærlighet til hele den vidunderlige familien!», skriver hun under Noths bilde.

Nettopp av-og-på-forholdet mellom «Mr. Big» og Parkers rollefigur Carrie» var gjennomgangstema i «Sex og singelliv».

Også «Sex og singelliv»-stjernen Kristin Davis (54) gratulerer:

«Herlighet! Han er så perfekt og vakker! Gratulerer til alle».

Publisert: 20.02.20 kl. 09:21

