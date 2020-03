ÉN MÅ UT: Rollebesetningen i en av de tidligere sesongene av «Grey’s Anatomy». Foto: Bob D'Amico / ABC / TV 2

Sjokk-exit i «Grey’s Anatomy

I finaleepisoden av sesong 16, røpes hva som har skjedd med to av seriens hovedroller fra originalbesetningen.

Nå nettopp

OBS: Røper handling i sesongfinalen, så ikke les videre om du ikke vil vite hva som skjer!

Fredag kveld kom siste episode i sesong 16 av «Grey’s Anatomy» på TV 2 Sumo i Norge. I USA ble episoden sendt torsdag.

De siste episodene har Jo Wilson, spilt av Camilla Luddington, lurt på hvor ektemannen Alex Karev har blitt av. Det svaret kom i finalen.

VETERANER: Richard Webber (James Pickens Jr.), Alex Karev (Justin Chambers) og Meredith Grey (Ellen Pompeo) i sesong 15 av serien. Foto: ABC / TV 2 Sumo

Amerikanske medier, blant annet People, melder at det viser seg at Karev, spilt av Justin Chambers (49) i 16 sesonger, har reist til en gård i Kansas for å bo sammen med ekskona Izzie Stevens. I ekte amerikansk stil, viser det seg også at de to har tvillinger sammen.

Izzie, spilt av Katherine Heigl, forlot serien i sesong 6, etter å ha blitt operert for hjernesvulst med spredning. Før hun fikk behandling for kreft, fikk Alex og Izzie fryst ned befruktede egg. Disse skal Izzie ha brukt etter at hun forsvant ut av serien.

les også Enda en stjerne forlater «Grey’s Anatomy»

Produsent Krista Vernoff sier det var «nesten umulig» å ta farvel med Alex.

– Vi har elsket å skrive Alex, og vi har elsket Justin Chambers nyanserte portrettering av ham. Gjennom 16 sesonger, 16 år, har vi vokst opp med Alex Karev. Vi har vært frustrert over hans begrensninger og inspirert av hans vekst, og vi har lært å elske ham dypt og tenke på ham som en av våre beste venner. Vi kommer til å savne ham dypt, sier hun i en uttalelse ifølge Deadline.

GIFT: Alex og Jo fikk endelig giftet seg i slutten av sesong 14. Foto: ABC/TV 2 Sumo

Det var i januar kanalen ABC bekreftet at Chambers ikke kom til å vende tilbake til serien.

– Det finnes ikke noe godt tidspunkt å si farvel til en serie på, og denne rollefiguren har definert så mye av mitt liv de siste 15 årene, sa Chambers til Deadline da.

les også «Grey’s Anatomy»-stjerne spilte inn dødfødsel rett før hun fødte prematur datter

Han sier han har lyst til å prøve nye typer roller og ta nye karrierevalg.

– Når jeg nå snart runder 50 og er så heldig at jeg er velsignet med en fantastisk støttende kone og fem herlige barn, så er tiden moden, sa skuespilleren.

Siden den amerikanske sykehusserien så dagens lys i 2005, har det ene trekkplasteret etter det andre forsvunnet ut – og nye har kommet inn.

Størst oppstandelse ble det kanskje da Patrick «McDreamy» Dempsey sluttet i 2011.

Publisert: 06.03.20 kl. 21:37

Les også

Fra andre aviser