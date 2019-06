TV-FRUE: Lisa Vanderpump på et av sine egne arrangementer i Cocktail Garden i Las Vegas i mars. Foto: JPA / AFF-USA.com / AFF

Helt slutt for Lisa Vanderpump i «The Real Housewives of Beverly Hills»

Etter intense spekulasjoner og mye frem og tilbake, er det bekreftet at Lisa Vanderpump (58) forlater realityserien.

Britiskfødte Vanderpump har vært med i «The Real Housewives of Beverly Hills» helt siden oppstarten i 2010, men nå takker hun for seg. Programleder Andy Cohen (51) bekreftet TV-kjendisens avhopp mandag.

– Ingen kan noensinne erstatte henne, det vil jeg bare ha sagt, lød det fra Cohen i hans eget radioshow ifølge Vanity Fair.

– Det er ingen hemmelighet at da vi utviklet «The Real Housewives of Beverly Hills», så var jeg ikke så ivrig, fortsatte programlederen og minnet om at «Real Housewives of Orange County» allerede var lansert. Han fryktet at det ikke var rom for enda en frueserie. Men det var før han møtte Vanderpump.

– Da jeg så Lisa Vanderpump på opptaket med de hyrede kvinnene, så var hun den eneste som overbeviste meg om at vi skulle gå for showet. Jeg ville se mer av Lisa, og det ville dere også. Hun er ikonisk, sa Cohen til sine radiolyttere.

– Hvis hun noensinne vil ønske å returnere, så er hun hjertelig velkommen.

Vanderpump har selv uttalt seg tvetydig om sin deltagelse i realityserien. Inntil nylig har hun hevdet at hun ikke skal slutte, til tross for alle spekulasjoner i amerikansk presse basert på anonyme kilder. Før helgen forklarte hun imidlertid til Entertainment Weekly at hun ikke dukker opp i neste sesong.

– Jeg har bestemt meg for å slutte, uttalte 58-åringen, som startet kjendislivet som barneskuespiller og senere har hatt roller i enkelte filmer, TV-serier og musikkvideoer. Tobarnsmoren driver sammen med sin mann, den tidligere fotballspilleren Ken Todd (61), en rekke restauranter, barer og nattklubber i California.

Hun blir for øvrig fortsatt å se på TV i realityserien «Vanderpump Rules», som handler om nettopp restaurantdriften.

KOLLEGER: F.v.: Eden Sassoon, Lisa Vanderpump, Eileen Davidson, Kyle Richards, Lisa Rinna, Erika Girardi og Dorit Kemsley på premierefest i 2016. Foto: LuMarPhoto / AFF

