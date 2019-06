STOR STRØMME-SATSING: Gina (Tricia Penrose) og Blaketon (Derek Fowlds), FRA Aidensfield kan du nå se både lineært i strømmetjenesten NRK TV Foto: Yorkshire TV

Slik lokker NRK de eldre til strømme-TV

I takt med utviklingen i hvordan vi ser på TV, vil stadig flere eldre TV-seere også se «hva de vil, når de vil». Tidligere i år gjorde NRK 11 sesonger på til sammen 270 episoder av TV-klassikeren «Med hjartet på rette staden» tilgjengelig i sin strømmetjeneste.







– Vi ser nå at stadig flere seergrupper, ikke bare de yngre, benytter seg av vårt strømme-TV tilbud. Vi vil være der for alle også de eldre seergruppene. «Med hjartet på rette staden» sammen med vår satsing på det historiske arkivet hvor serier som «Vestavind» og «Rød snø» tilgjengelig, er en viktig del av dette. Det meste er søkbart, sier Nicolai Flesjø, kanalsjef for NRK TV til VG.

I de senere år har vi sett at også eldre deler av befolkningen har begynt å redusere tiden de ser på lineære kanaler til fordel for strømmetjenester.

– Ifølge tall fra Kantar Medias Forbruker og Media-undersøkelse for 2018 var den prosentvise veksten i daglig bruk av strømmetjenester større blant dem som var over 40 år sammenlignet med de under 40 år. Det betyr at der NRK for tidligere kunne tillate seg å ha et ungt fokus på strømmetjeneste NRK TV må man i dag i større og større grad tenke hele befolkningen, sier medieanalytiker i NRK, Håkon Lund Sørensen til VG.

Han påpeker at dette blir veldig tydelig når vi sammenligner «binge-publiseringen» av «Unge Lovende» høsten 2015 med denne vårens «binge-publisering» av «Med hjartet på rette staden».

– To serier som har noe ulik siktepunkt for hvem vi ønsker å nå med innholdet. Selv om tallene for «Med hjartet på rette staden» foreløpig ikke er kjempehøye, er dette, sammen med andre tiltak, uttrykk for at vi nå tenker hele befolkningen inn i NRK TV, i tråd med medieutviklingen, sier Lund Sørensen.

Nicolai Flesjø forteller at flere faktorer. spiller inn her.

– Teknologien er enklere å bruke, besteforeldre spør barn og barnebarn om hjelp. Flere generasjoner samles for å se programmer sammen. Ofte ting man har gått glipp av. Vi ser at programmer som «Side om side», «Team Ibngrbrigtsen», og «Orderud gåten» er programmer som blir sett av flere generasjoner, fortsetter Flesjø.

Han understreker at lineært-TV er viktig for NRK og særlig i forhold til de eldre seergruppene som bruker kanalene mest.

– Men vi kommer til å fortsette å gi seerne godbiter som «Med hjartet på rette staden» på NRK TV, sier Flesjø.

Kantar Medias Forbruker og Media-undersøkelse viser at det såkalte «tipping pointet» beveger seg sakte, men sikkert oppover i alder. Selv om lineær tv fortsatt er størst (målt i daglig dekning) i de eldste aldersgruppene, er det en klar tendens til at strømming nå begynner å bli mer og mer vanlig i de eldre segmentene i befolkningen.

Den samme undersøkelsen viser også at andelen som abonnerer på minst én strømmetjeneste uavhengig av alder har denne økt fra 42 prosent i 2016 til 62 prosent nå i 2019. Det tilsvarer en økning på 49 prosent i løpet av de tre siste årene. Strømmetjenester er definert som Netflix, NRK TV, TV 2 Sumo, VGTV, andre norske eller utenlandske strømmetjenester. You Tube er imidlertid ikke omfattet av undersøkelsen.

Blant 40+ og 50+ har andelen også økt: I 2019 er det 37 prosent blant 50+ som oppgir å ha minst ett strømmeabonnement. For tre år siden var det 22 prosent, tilsvarende en økning på 68 prosent. Når det gjelder bruk av de samme strømmetjenestene, viser tallene at i gruppen 50+ har vi gått fra at hver fjerde person brukte strømmetjenester ukentlig i 2016, til i år hvor hver tredje person er innom ukentlig.

– Det er ikke noe skarpt skille mellom de ulike plattformene og alder på TV-seingen. Seere i alle aldersgrupper finner vi på alle plattformer til enhver tid. Dette er virkeligheten i 2019, sier kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2 til VG

Men det er likevel ikke alle strømmetjenestene som favner de eldre seergruppene like sterkt. Nent-group som står bak TV3 og Viasat-kanalene, har en dekning i i aldersgruppene 50–59 for strømmetjenestene Viafree og Viaplay på henholdsvis seks og 12 prosent. De samme tallene for 60+ er beskjedene to og tre prosent.

– Nå må vi huske på at tallene gjenspeiler at vi akkurat har vært inne i en Paradise Hotel-sesong, et program som trekker utrolig mange seere både til Viafree og Viaplay – og de er unge. Tallene vil nok endre seg noe ettersom innholdsporteføljen endrer seg, sier kommunikasjonsdirektør Line Vee Hanum i Nent Group til VG.

Publisert: 18.06.19 kl. 08:22