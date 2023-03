SLIPPER RETTSSAK: Saken mot Justin Roiland er henlagt.

Saken mot «Rick and Morty»-skaper henlagt

Justin Roiland snakker for første gang ut om anklagene.

I januar ble det kjent at Justin Roiland, mannen bak den populære animasjonsserien «Rick and Morty», har vært siktet i en voldssak siden 2020.

Saken dreide seg om vold i hjemmet, og Roiland skulle etter planen møte i retten i april. Det slipper han nå.

Saken er nemlig henlagt på bevisets stilling. Det bekrefter distriktsadvokaten i Orange County til nyhetsbyrået AP.

På Twitter tar 43-åringen bladet fra munnen, og omtaler saken for første gang. Her sier han at han aldri har vært i tvil om at dette kom til å bli utfallet, og at han nå skal bruke tid på å renvaske navnet sitt.

Fikk sparken

Roiland har sammen med sin makker, Dan Harmon, produsert «Rick and Morty» siden 2013. Han hadde også stemmene til de to hovedpersonene, Rick og Morty.

I januar kunngjorde imidlertid studioet Adult Swim at Roiland var fjernet fra serien, etter at siktelsen ble kjent.

Det er uklart hvorvidt henleggelsen av voldssaken vil påvirke denne avgjørelsen, men i sin Twitter-melding adresserer Roiland de som har forhåndsdømt han.

– Mest av alt er jeg skuffet over at så mange svar så raske til å dømme uten å vite fakta.

Adult Swim har ikke ønsket å besvare henvendelsene fra AP.