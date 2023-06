TV-STJERNE: Kristin Davis, her på en premiere i New York i 2021.

Kristin Davis latterliggjort for utseendet: − Har grått

«Sex og singelliv»-skuespiller Kristin Davis (58) har fått utført plastiske inngrep hun angrer på.

Skuespilleren letter hjertet sitt i et intervju med The Telegraph. Der forteller hun hvor vanskelig det har vært å måtte kritikk for å ha fikset på utseendet.

– Jeg har brukt fillers, og det har sett fint ut. Og jeg har gjort fillers som ikke har vært fine. De har jeg fått fjernet, men jeg har blitt konstant latterliggjort, sier Davis til avisen.

– Det stresser meg veldig, og jeg har grått tårer over dette, legger hun til.

Såkalte fillers er et volumøkende stoff, som injiseres for å gi fylde til enkeltområder i ansiktet, og fremheve trekk i ansiktet og dempe rynker.

Davis nevner spesielt leppene, og sier at hun ikke selv innså at det ikke var vellykket.

– Det tok veldig lang tid før noen sa til meg at det ikke så bra ut. Men heldigvis har jeg gode venner som til slutt sa fra.

Les også Jennifer Aniston opprørt over «kompliment»: – Jeg blir gal av det Hun er en av verdens mest berømte kvinner, men det er ett kompliment Jennifer Aniston (54) hater å få.

Skuespilleren mener at man må smile til seg selv i speilet for å se hvordan man egentlig ser ut.

– Men hvem gjør det? Smiler til seg selv i speilet? Sprø mennesker, konkluderer hun.

Davis forteller at hun har stolt på legene som har fikset på henne, men at hun har stått alene med «skyllebøtten fra offentligheten» når det ikke har endt godt.

Les også MacDowell (65) om utseendepress: – Hjernevasket Hollywood-stjernen Andie MacDowell (65) mener kvinner er «hjernevasket» til å tro at alder er et problem.

Skuespilleren er i liket med de andre «Sex og singelliv»-kollegene snart aktuell i oppfølgeren til HBO-serien «And Just Like That» fra 2021.

Også Kim Cattrall (66) dukker opp i en liten rolle, når serien har premiere22. juni.

Om sammenligning

Det er snart 20 år siden siste episode av den opprinnelige «Sex og singelliv»-serien ble tatt av lufta.

– Det er hardt å bli sammenlignet med den yngre versjonen av deg selv hele tiden, innrømmer Davis.

2000: Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall og Cynthia Nixon på Golden Globe Awards.

Davis sier det er en konstant øvelse å minne seg selv på at hun ikke lenger å se ut som hun gjorde da hun var ung.

– Internett vil at du skal se ut som før, men samtidig vil de ikke det. De er veldig splittet, sier 58-åringen om alle synserne i sosiale medier.

Tilbakeblikk på da VGTV møtte Kristin Davis i 2010:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post