Puppe-stunt skal behandles Kringkastingsrådet

Det skapte mye oppmerksomhet da Øyunn Krogh (27) valgte å blotte brystene i en av episodene av programserien «24-stjerners julekalender».

Tre klager på stuntet har kommet til Kringkastingsrådet KringkastingsrådetIfølge NRK er Kringkastingsrådet et rådgivende, offentlig oppnevnt organ som følger statskanalen tett og uttaler seg om tilbudet til publikum. Rådet behandler også klager fra publikum. og dermed blir det «puppedebatt» i rådet torsdag, ifølge en pressemelding fra NRK.

I et intervju med VG i fjor fortalte Krogh om hendelsen. Bakgrunnen for at hun blottet brystene på TV var at hun skulle prøve å få en familie til å le. Hun spurte også juryen om de «ønsket melk til kaffen», mens hun klemte på brystene.

– Jeg skjønner at det overrasker mer når en kvinne gjør noe slikt enn en mann, men ingen reagerte da mannlige deltagere rev av seg skjorten tidligere i konkurransen. Feministen i meg tenker at jeg skal da få bruke kroppen min på samme måte som andre, sa hun den gangen.

27-åringen valgte å lese kommentarfeltene etter opptrinnet med et glimt i øyet.

– Det har vært interessant å se tilbakemeldingene. Det har selvsagt vært en del kroppsfiksering, men de aller fleste bare heier på det. Vi må kunne ha kvinnekroppen i humorforumet også, ikke bare i det seksuelle. Jeg angrer ikke på at jeg gjorde det.

– Og så er det jo veldig morsomt når gamle menn kommenterer at jeg har små pupper. Som om jeg ikke var klar over det fra før av!

Totalt er det kommet 193 henvendelser til rådet i forkant av årets første møte. Bortsett fra Kroghs puppestunt, så vil rådet også vil se på klager om kampsport-innslag i Dagsrevyen, klage på nettsak om smeltende havis, klage på «Debatten» da de tok for seg bruk av vold i klimakampen og en klage på dokumentaren «Store små mennesker», ifølge pressemeldingen.

Øyunn Krogh ble kjent for offentligheten da hun og hennes daværende kjæreste vant «Sommerhytta» på TV 2. Senere har hun også deltatt i «Farmen kjendis» på samme kanal.