Knuste «Farmen kjendis»-rivalen i tvekamp etter fyllekule

Dagen før Kjersti Grini (50) og Ingrid Simensen (28) flyttet ut på kjempehyttene, drakk Grini seg full på sprit som andre hadde smuglet inn.

Oppvarmingen til søndagens tvekamp var av det uvanlige slaget.

TV-seerne får ikke se det, men etter at en opprørt Kjersti var blitt valgt til førstekjempe, kom Isak Dreyer (28) inn på låven med en vannflaske.

– Jeg ba om å få litt vann, men Isak bare gliste. Jeg var tørst, ga meg ikke og fikk omsider flaska og helte nedpå. Det var først da jeg fikk den mot munnen at jeg skjønte det ikke var vann, sier Kjersti.

Det var Fun-saft og Vodka.

Der og da var Kjersti takknemlig for «dagsfylla», som hun delte med Isak og Sophie Elise Isachsen (28).

– På et blunk ble jeg 18 år, og plutselig var vi tre hoder om én tanke: «Herlighet, så spennende å gjøre noe morsomt og ulovlig rett foran nesa på alle», sier Grini.

– Vi gikk ut til de andre og forventet at en voksen skulle ta fra oss vannflaska. Men ingen skjønte at vi ikke drakk vann, før alle unntatt oss tre forsto at vi var drita.

– I det ene øyeblikket var «Farmen» på det vanskeligste for meg, men i det neste, takket være Isak og Sophie, forsvant alt av alvor og vanskeligheter fra hodet mitt, humrer hun.

– Vi tre ble høflig, men bestemt lagt av Dorthe på samme rom. Da vi våknet dagen etter, lo vi fortsatt av hvor gøy vi hadde hatt det, og at ingen hadde merket noe.

Men så kom virkeligheten hardt og brutalt.

– Det ble oppvaskmøte for oss tre. Isak leverte inn spriten, og hver av oss ble kalt inn av produksjonen. Jeg var ikke høy i hatten, men fortalte nøyaktig hva som hadde skjedd.

VG har tidligere omtalt hvordan Isak og medsammensvorne fikk tak i smuglervarer.

– Hvis noen hadde sagt til meg på forhånd at «du kommer til å drikke deg full på «Farmen» og ikke angre», så hadde jeg tenkt de var syke i hodet, sier Kjersti, som beskriver hendelsen som et «vilt og morsomt minne».

Sophie Elise og Isak har ikke besvart VGs henvendelser, men Sophie Elise har tidligere uttalt om smuglingen:

– Etter fire uker var vi sultne og tørste, og det ble et lite «spill» mot produksjonen.

TV 2 sier det er beklagelig at deltagerne brøt reglene.

– Vi skulle ønske at det ikke hadde skjedd. Vi filmet svært lite av det, og det hadde ingen naturlig plass i programmet, sier pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl.

Ingrid forklarer at hun og de andre satt i bakstehuset da de andre tre kom inn.

– Etter hvert innså vi at de var fulle. Det var litt sjokkartet, men også underholdende. Vi er jo voksne folk som har sett andre fulle folk før.

Selv drakk hun ikke.

– Jeg fikk ikke tilbud om det heller.

– Hva tenker du om det som skjedde?

– Mitt mål på gården var at jeg skulle vokse selv, og det følte jeg at jeg gjorde. Men det var kanskje mer drama enn jeg hadde trodd. Dramaet var uansett ikke noe for meg, og jeg prøvde å styre unna.

Ingrid hadde først tenkt å velge kunnskap i tvekampen, men endte med melkespann – og tapte.

– Jeg tenkte at om jeg skulle tilbake på gården, måtte det være fordi jeg overrasket meg selv. Men jeg var klar over at jeg tok et menneske som har levd av å konkurrere fysisk med armene sine, og at jeg selv aldri har konkurrert med mine armer, sier NRK-profilen og ler.

Ingrid sier på TV at hun tror hun er blitt undervurdert hele livet, først og fremst av seg selv.

– Sier jeg det? Jeg begynner å gråte nå når jeg hører det, for det er jo sant. Jeg har på en måte alltid hatt ekstremt lite troen på meg selv.

I dag ser hun på det som en stor seier å ha vært på gården og konkurrert i melkespann.

– Det er det tøffeste jeg har gjort noen gang. Jeg følte meg så forbanna kul og rå, og jeg bærer det med meg videre. At jeg faktisk kan. At jeg faktisk er ganske god og morsom og får til det jeg vil. Til og med etter et så turbulent døgn.

Ingrid har alltid prøvd å være tøffere enn hun er.

– Jeg har tenkt at jeg er kjedelig som bare er snill. Men det å være snill er det fineste i hele verden. Jeg er blitt mer glad i meg selv etter «Farmen». Kanskje jeg heller skal akseptere at jeg ikke er så tøff? Kanskje ikke alle skal være det? Jeg kan være sånn jeg er.

Ingrid har grått mange tårer på gården, men hadde tørre øyne da hun røk.

– Jeg ble litt sjokkert selv over hvor bra jeg tok det, for jeg er vant med å grine. Sånn er jeg, med masse følelser. Det synes jeg er helt ok. Men nå var jeg lettet over å skulle komme hjem til samboeren min for å fortelle at jeg hadde vært med på det sykeste.

I stedet gikk ferden til «Torpet». Dermed måtte Ingrid vente enda en stund før hun fikk se musikerkjæresten Maciek Ofstad (35), som hun har vært sammen med i to år.

– Det å komme hjem til den tryggheten han er og bare kysse ham og gi en klem, var herlig. Han er det beste mennesket i hele verden.

Kjersti hengte opp bilde av barna sine i kjempehytta før tvekampen og felte noen tårer. Håndballveteranen har tidligere uttalt at det kan være krevende for barna å se mamma på TV.

– Men nå er ungene mine drittlei «Farmen», så jeg må se det alene.