DE ER TRE: Bella (Giulia Roi (, Frans (Martin Lepperød) og Simen (Johan Sigmundstad) leier ut sofaen de sitter i.

TV-anmeldelse «Bislet-BNB»: Hjelp, vi må ha leieboer

Sofapute-TV forkledd som situasjonskomedie.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Bislett-BNB»

Norsk komiserie i ti deler

Med: Martin Lepperød, Giulia Roi og Johan Sigmundstad

Serieskapere: Eirik Skaufjord, Sondre Antonsen Bilet, Kristian Alstrup

Produsent: Henrik Borge

Alle episodene tilgjengelig på TV2 Play fra torsdag 2. september

Tre ikke spesielt gode venner deler en voldsom leilighet på Bislett i Oslo.

Frans (Martin Lepperød) er husfarkandidaten/pushoveren som vil skape mest mulig god stemning. Simen (Johan Sigmundstad) er dataentusiasten som gamer så mye at han sovner sittende foran skjermen. Gründerspiren Bella (Giulia Roi) prøver konstant å finne en ny måte tjene penger på. Slik at hun kan komme seg bort fra dette hersens kollektivet.

Som alle andre serier med unge mennesker i sentralt beliggende bopeler strekker likevel ikke pengene helt til. Ikke minst fordi ingen har – også som alle andre serier – noen egentlig jobb.

Løsningen er å omfavne delingsøkonomien og leie ut sovesofaen på stua. Konseptet er altså at en ny karakter flytter inn i hver episode. Og at de faste beboerne må stå på pinne for å få opp ratingen.

Det er et greit konsept.

INSPIRASJON: EN tilfeldig overnattingsgjest setter økonomiske griller i hodet på kollektivet.

Dessverre sklir manus fullstendig av gårde i tvungen «helsprø/crazy/syk» retning allerede ved første overtente leieboer.

Det beste man kan si om de påfølgende er at de er varierte og ikke på noen måte formelbundet. Likevel må vi helt til de siste episodene før serien seg et slags potensial. Der blir manus «Seinfeld»-surrealistisk i en mor, far og barn-parodi, et overtydelig thriller-nikk og en klokkeren «The Mandalorian»-hommage.

Fram til det er det mye halvgammelt tøys med elektriske sparkesykler, Foodora, influencere og andre Ring 2-problemer.

NRKs radiokapasitet Martin Lepperød (Karakter, P3morgen) sin tilstedeværelse i denne serien gir nok et oppmerksomhetsløft. Han overbeviser ikke helt som komisk talent, men utviser en troverdig og var sårbarhet når han roer seg ned. Utrolig nok klarer han å kaste alle klærne her også. Sigmundstad og Roi gjør de litt forutsigbare karakterene sine greit.

Ingen av skuespillerne virker å ha fått nok egenart å spille på. Kamera, klipp og lys sliter også.

STUEDRØMMER: Bella (Giulia Roi (, Frans (Martin Lepperød) og Simen (Johan Sigmundstad) med sovesofa i fokus.

«Bislett-BNB» er første produksjon fra et ungt produksjonsselskap som åpenbart har klemt en god del ut av et sannsynligvis passe marginalt budsjett. TV 2 skal ha for å satse på unge og nytenkende filmmiljøer. Og at de beveger seg mot tilsvarende seersegment som Discovery+ har hatt god suksess med i «Hvite gutter» og «Basic Bitch». Noen burde nok ha fulgt opp investeringen hakket tettere.

Denne kollektivfortellingen sliter tungt med å bli mer enn en passe gjennomsnittlig idé, under middels gjennomført.

Ikke langt fra en ekte sovesofa, altså.