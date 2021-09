VITNET I RETTEN: Andrea Constand er den eneste kvinnen som fikk saken sin opp i retten av de mange som anklager Bill Cosby for overgrep.

Påstått Bill Cosby-offer: − Virkelig sjokkert

Andrea Constand (48) har gitt sitt første TV-intervju etter at overgrepsdømte Bill Cosby (84) brått slapp ut av fengselet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

I en TV-teaser for intervjuet, som sendes i sin helhet på NBC tirsdag, uttrykker Constand vantro over utfallet av saken.

– Jeg ble virkelig sjokkert. Virkelig sjokkert. Og skuffet, sier Constand i klippet, omtalt av blant andre Deadline.

Det var i juni at en høyesterettsdomstol i Pennsylvania bestemte å omgjøre Bill Cosbys overgrepsdom – og løslate ham to år etter at han ble dømt og buret inne for å ha dopet ned og misbrukt Constand i 2004.

Retten konkluderte nemlig med at Cosby ikke hadde en rettferdig rettssak. Dermed kunne komikeren i sommer spasere ut som en fri mann.

Nå, to måneder senere, snakker altså Constand ut foran kamera – i samtale med reporter Kate Snow. På spørsmål fra Snow om hva hun mener løslatelsen sier om det amerikanske rettsvesenet, svarer Constand.

– At det har feil og mangler.

– Verdt det

Kate Snow har delt bilde av intervjuobjektet sitt på Twitter. Der siterer reporteren Constand på flere uttalelser fra TV-intervjuet – sitater som viser at det påståtte overgrepsofferet uansett utfallet er glad hun kjørte saken i retten.

– Jeg har kommet altfor langt til at jeg kan gå tilbake til da jeg spurte meg selv om det var verdt det – eller om jeg angret på noe. Det var verdt det, konkluderer Constand, som denne uken også gir ut bok med sin historie.

Over 50 kvinner har de siste årene stått fram og anklaget Cosby for overgrep som strekker seg tilbake til 1960-tallet, men det er kun anklagene fra Constand som har ført til tiltale.

Cosby ble opprinnelig dømt til mellom tre og ti års fengsel.

Nyheten om løslatelsen slo ned som en bombe, og reaksjonene var sterke fra kvinnene som har anklaget den falmede stjernen for overgrep.

83-åringen har imidlertid alltid nektet skyld i tiltalen mot ham.

Cosbys talsperson Andrew Wyatt opplyste etter løslatelsen at Cosby allerede er i gang med å lage en dokumentarserie om seg selv, der de siste årenes turbulens rundt overgrepsanklager, rettssaker og dom skal stå sentralt.

Ikke nok med det – Cosby planlegger også å gjøre comeback på standup-scenen. Hans apparat skal ha kontaktet en rekke arrangører og komedieklubber, som angivelig er åpne for tanken på å la ham slippe til.

Cosby startet karrieren som nettopp standupkomiker på klubber rundt om i USA, og ble tidligere betraktet som en av verdens mest folkekjære kjendiser og et ikon innen sin sjanger.

Han ga ut en rekke komikeralbum, og markerte seg i 1965 som den første fargede skuespilleren i et TV-drama («I Spy») – noe som resulterte i en rekke priser. Flere andre TV-suksesser fulgte, deriblant barne-TV. Aller mest kjent er «The Cosby Show», som gikk fra 1984–1992.

Men så falmet glansen.

