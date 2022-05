BEKLAGER: TV 2s organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2 Sarah C.J. Willand svarer at dette er en rekord TV 2 aldri har ønsket å sette.

TV 2 med ny norsk rekord i svarte TV-skjermer: − Krise for oss

Aldri før har norske TV-seere opplevd en så lang periode med svarte skjermer som i konflikten mellom TV 2 og Altibox.

Nå har 530.000 Altibox-kunder vært uten TV 2 i 55 dager. Siden sommeren 2020 har dermed nesten 1,6 millioner norske TV-kunder og dobbelt så mange TV-seere opplevd svarte TV 2-skjermer over en lengre periode.

– Dette er en rekord vi aldri har ønsket å sette og jeg vil først og fremst beklage overfor seerne våre som savner både nyhetene fra TV 2 og programmene våre, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2 Sarah C.J. Willand til VG.

Den gamle rekorden hadde TV 2 og Telenor med 50 dager med svarte skjermer under konflikten ved årsskiftet som varte fra 3. desember i fjor til 21. januar i år.

Wiland avviser at svarte TV 2-skjermer er et effektivt virkemiddel i en konflikt som denne.

– Svarte skjermer er hverken et middel eller en forhandlingstaktikk, men en konsekvens av at vi ikke har en avtale med distributøren. Det er krise for oss å stå med svarte skjermer og det er ikke noe vi ønsker oss. Vi når ikke ut med programmene våre eller journalistikken vi lager, vi taper mange millioner kroner og vi taper tillit hos seerne våre, sier Willand.

– Vi kan ikke gjøre noe annet enn å anbefale TV 2 å komme tilbake til forhandlingsbordet, sier kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox.

Han mener at det er ikke Altibox det står på nå.

– TV 2 må ville forhandle med oss, det vil de ikke nå, sier Veggeland videre.

Sarah C.J. Willand svarer slik:

– Altibox sier de prøver alt de de kan og at ballen ligger hos oss. Realiteten er at vi har ikke hørt noe fra Altibox siden avtalen løp ut. Og det ønsker i hvert fall vi å være åpne om.

Siden 1. april har 530.000 Altibox-kunder og dermed rundt en million norske TV-seere vært uten tilgang til TV 2. Det har pr. i dag ikke vært kontakt mellom partene siden 23. mars.

Dette er den fjerde konflikten siden 2016 som har resultert i svarte TV-skjermer hos norske TV-seere.

I 2016 var det rundt 1 million abonnenter hos Telenor-eide Canal Digital som ble rammet av en konflikt mellom TV-distirubitøren og Discovery. Det resulterte i at TVNorge, Eurosport, MAX og ti andre Discovery-kanaler gikk i svart. Konflikten varte fra 1. til 11. februar det året.

Alle de tre andre konfliktene de siste årene har vært mellom TV 2 og ulike distributører.

I 2020 opplevde rundt 500.000 Telia-kunder i daværende Get å være uten TV 2 fra 1. juni til 3. juli. Den gangen ble det inngått en midlertidig avtale mellom partene som resulterte i at Telia-kundene fikk tilbake TV 2. Men endelig avtale ble først inngått i begynnelsen av september 2020.

3. desember 2021 ble det brudd i forhandlingene mellom TV 2 og Telenor T-We. Det endte med at 550.000 kunder opplevde svarte TV 2-skjermer helt frem til 21. januar.

Det betyr at i underkant av 1,6 millioner norske TV-kunder eller rundt 3 millioner norske TV-seere i løpet av de siste to årene har opplevd svarte TV 2-skjermer over lengre tid.

TV 2 mottar en årlig støtte fra staten på inntil 135 millioner kroner for å levere allmennkringkastingsinnhold som det heter i avtalen mellom kanalen og staten. Denne avtalen har har utløst spørsmål om hvorvidt TV 2 kan slå av signalene.

– Dette handler om teknisk dekning – altså teknisk mulighet til å motta signalene fra TV 2. Disse forholdene er det Medietilsynet som fører tilsyn med. Når det gjelder selve avtalene mellom TV 2 og distributører av disse signalene, er dette privatrettslige avtaler som ikke er en del av allmennkringkasteravtalen. Medietilsynet kan ikke gripe inn i forhandlingene mellom TV 2 og distributørene, sa juridisk direktør i Medietilsynet Hanne Nistad Sekkelsten til VG i et intervju i april i år.

