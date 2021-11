Dette er årets julekalendere

Nissene i bingen

20 år etter «Nissene på låven» og 10 år etter «Nissene over skog og hei», vender Espen Eckbo tilbake med nye nisser i «Nissene i bingen». 24 single mennesker samles på en nedlagt grisefarm for å leve parvis som Nissefar og Nissemor i 24 dager. Serien er inspirert av både «Paradise hotell» og «Ex on the beach». Programmet sendes på Discovery og TV Norge fra 1. desember.