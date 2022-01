Men er det ikke? Fra «Jakten på Juleskurken» ved Drammen Teater.

Kjenner du igjen «Rådebank»-stjernen?

Hun hylles av anmelderne for innsatsen i sesong tre av «Rådebank». Kjenner du henne igjen her?

Av Ivar Brandvol

I tredje og siste sesong av «Rådebank» er det Maja Christiansen som har den desidert mest bærende rollen. Flere anmeldere er imponert, og VGs anmelder skriver blant annet:

(...) får langt mer å gjøre enn i de to tidligere sesongene, og griper alle mulighetene. Den forvirrede fortvilelsen i ansiktet hennes er troverdig opprivende.

Aftenposten: (...) fortelles til toppkarakter av historien om Hege i sesong tre.

Dagsavisens anmelder mener hun bør få Gullruten for innsatsen.

I «Rådebank» spiller Maja Christiansen en av hovedrollene som den tøffe råneren Hege. Her sammen med Odin Waage som er GT i serien.

– Det gjør inntrykk på meg å lese anmeldelsene. Det er fint å tenke på at det man har arbeidet hardt for betyr noe positivt for andre, sier Maja Christiansen til VG.

Får henvendelser

Suksessen til «Rådebank» gjør at skuespillerne får mange henvendelser fra fans.

– En ung mann sa at Hege var hans favoritt i serien. Det at unge menn kan ha henne som favoritt i en serie som ellers er drevet av menn er ordentlig kult. Kanskje det til og med vitner om en holdningsendring? Vi vet fra før at mange menn velger serier med mannlige hovedroller, så det sier meg at vi har lyktes også med å rokke litt ved kjønnsroller.

Hun sier det var stor forskjell på den første og den siste innspillingen.

– Første sommeren visste ingen hva vi drev med. Nå sist kom det mange som bare ville se på, være statister eller vise frem bilen sin. Vi skuespillerne har nok også utviklet oss gjennom sesongene.

– Blir du ofte gjenkjent?

– Siden jeg ser ganske annerledes ut privat enn jeg gjør som Hege, er det ikke så ofte jeg blir gjenkjent.

Startet som skuespiller i Drammen

Teaterinteressen ble vekket i oppveksten i Drammen. Første gang hun sto på scenen i Drammens Teater var i en juleforestilling og etter det var frøet sådd, og det ble dramalinje på videregående og bachelor på Westerdals.

Maja Christiansen spilte i «Jakten på Juleskurken» ved Drammen Teater første gang i 2010. Dette bildet er fra 2016-sesongen.

I dag jobber 25-åringen heltid som skuespiller. Før jul var hun med i TV 2-serien «Julestjerna».

Maja Christiansen og Dennis Storhøi i TV 2-serien «Julestjerna» i fjor.

– Hva er ditt tips til unge som drømmer om å bli skuespiller?

– Å huske på at det kreves mye disiplin og hardt arbeid. Samtidig er det viktig å ikke være redde for å gjøre feil eller være «dårlig» – da kan det være lettere å slippe seg løs om det så er på scenen eller foran kamera.

Tok lappen for å kjøre alle scener selv

I sesong én og to steppet en stuntmann inn for henne flere ganger. Denne gangen kjørte hun alle scenene selv.

Selv om mange av karakterene i serien tilsynelatende raser rundt i bilene sine på TV, er det en offentlig hemmelighet at mange av dem ikke har lappen i virkeligheten.

I videoen under kan du høre hvordan de løste dette i de første sesongene.

Etter øvelseskjøring sammen med faren hjemme i Drammen, samt flere timer på trafikkskole, var Christiansen klar til å kjøre opp i mai i fjor, rett før innspillingen av siste sesong.

– Drammen har en av de vanskeligste rundkjøringene i Norge. Der øvde jeg mye sammen med pappa, slik at jeg ble trygg. Oppkjøringen gikk fint. Målet var å kunne kjøre alle scenene mine i «Rådebank» selv. Det klarte jeg, sier Christiansen.

Hun kommer opprinnelig fra Drammen, men er i dag bosatt i Oslo.

– Jeg ble veldig glad i å kjøre Golfen til Hege. Det var stas å kunne kjøre selv i alle scenene, sier hun.