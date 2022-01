TV-KJENDIS: Bianca Ingrosso, her i dommerpanelet for svenske «Talang» i fjor vår.

Bianca Ingrosso ble utbrent – sliter fortsatt

Svenske Bianca Ingrosso (27) kjenner fortsatt på etterdønninger etter den psykiske smellen i fjor.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Influenceren har lenge vært åpen i sosiale medier om at hun har slitt psykisk. I et intervju med «Efter Fem» på TV4 letter hun ytterligere på sløret.

– Jeg ble litt utbrent i fjor, og etter det har jeg mistet hukommelsen. Alt er veldig tåkete, sier Bianca.

Betroelsen kommer etter at reporteren har spurt 27-åringen om hva hun husker best fra året som har gått.

– Jeg husker ... Ja, hva husker jeg? Det har vært mye kameraer, det husker jeg, sier Bianca.

På nettstedet Psykologisk.no opplyses det at konsentrasjonsvansker, hjernetåke, nummenhet og sviktende hukommelse er noen av faresignalene på at man holder på å bli utbrent.

Lei av kameraer

Gjennom ti sesonger har Bianca vært sentral i familiens realityserie «Wahlgrens verden». I desember ble det klart at hun trekker seg ut. Hun begrunnet valget med at hun må prioritere kosmetikkbedriften sin og «et nytt morsomt prosjekt» høsten 2022.

– Det har vært deilig å leve livet mitt uten å måtte være fin foran kamera hver eneste dag – og få være litt privat. Jeg har nesten glemt hvordan det føles, sier Bianca i det ferske TV-intervjuet.

– Jeg har nesten blitt litt redd for kamera, faktisk, betror hun og utdyper at hun nå trives med ikke å måtte by på seg selv hele tiden.

Bianca forteller at hun nyter stillheten og en mindre tettpakket kalender, men at hun ser frem til å innta jurypanelet i en ny runde med «Talang» i helgen, der hun har sittet i noen år.

– Jeg har bestemt meg for å bli litt tøffere der, sier Bianca.

MAMMA: Bianca Ingrosso og Pernilla Wahlgren avbildet i 2018.

TV-kjendisen, som er datter til Pernilla Wahlgren (54) og Emilio Ingrosso (56), er blant Sveriges mest populære sosiale medier-kjendiser. Hun er også en innbringende forretningskvinne. VG skrev i fjor sommer om hvordan hun håvet inn 200 millioner kroner, noe som er med på å gjøre henne til en av Sveriges mest innbringende influencere.

Bianca har også snakket åpent om sin lange kamp mot spiseforstyrrelser.

Til tross for hjertesukket på TV forsikrer Bianca at hun elsker jobben sin, og at hun føler seg privilegert og takknemlig.

– Jeg jobber virkelig for mine fremtidige barn, så jeg kan gi dem mye tid, sier Bianca, som i mange år har hatt et av og på-forhold til Phillipe Cohen (27).