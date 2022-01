SELGER HUS: Logan Paul, her fra en boksekamp mot Floyd Mayweather i Miami i Florida i juni 2021.

TMZ: Logan Paul slår av 1 million dollar på luksusvilla

Youtuberen skal ifølge TMZ ha senket prisantydningen på villaen han ønsker å selge med nær ni millioner kroner.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

26-årige Paul kjøpte ifølge Los Angeles Times eiendommen i oktober 2017 for 6,55 millioner amerikanske dollar – 57 millioner kroner.

TMZ skriver at Logan Paul la boligen ut for salg i november – da med prisantydning 8,995 millioner dollar eller 79 millioner kroner.

Nå skal den være lagt ut på ny – til «bare» 7,995 millioner dollar – drøye 70 millioner kroner med dagens kurs.

FANS: Logan Paul lar seg avbilde med fans i Tromsø i november 2021.

Eiendommen på 855 kvadratmeter er designet av Robert Byrd, ble bygget i 1972 og har ifølge LA Times syv soverom og ni bad. Den har også svømmebasseng, innglasset vinkjeller og biljardrom.

Forbes anslår at Logan Paul tjente 18 millioner dollar i 2021. Han og Jake Paul (25) skal til sammen skal ha tjent 63 millioner dollar. Brødrene er henholdsvis nummer to og nummer ni på Forbes’ liste over de best betalte youtuberne i 2021.

Det er første gang brødrene er tilbake igjen på Forbes-listene siden motbøren fra 2018 etter at de filmet en kontroversiell video i en «selvmord-skog» i Japan og møtte sanksjoner fra både YouTube og sponsorer.

Se Logan Paul beklage her: