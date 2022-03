VERTSKAP: Emma Molin og Fredrik Skavlan.

Fredrik Skavlan skal lede innsamlingskonsert

Sammen men Emma Molin (42) skal Fredrik Skavlan (55) være programleder for TV-sendte «Hele Sverige Skramlar» til inntekt for Ukraina førstkommende helg.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det melder produksjonsselskapet Tillman i en pressemelding – samt Skavlan selv på Instagram.

«Jeg hadde én billett på Wembley i 1985, da den første Live Aid-konserten gikk av stabelen. Det var første gang jeg helt forsto hvilken samlende kraft musikk kan ha, også i en krise», skriver TV-veteranen.

«Så selvsagt griper man sjansen til å bidra, når noen av Sveriges fineste artister stiller opp for Ukraina», legger han til.

Dette er Skavlans første TV-jobb etter at han i fjor satte punktum for talkshowet «Skavlan».

Konserten arrangeres i Aviici Arena i Stockholm lørdag 2. april.

Blant artistene som går på scenen, er Veronica Maggio, Tommy Körberg, Peter Jöback, Melissa Horn, Ola Salo, Benjamin Ingrosso, Per Gessle, Eva Dahlgren og The Hves.

Hele veldedighetskonserten sendes direkte, blant annet på SVT 1, TV4 Play, Viaplay, Discovery+.

Skavlan var for øvrig blant kjendisene som viet Will Smith-skandalen oppmerksomhet i sosiale medier etter Oscar-gallaen. Han hadde besøk av både Smith og kona Jada Pinkett Smith da de besøkte Norge i 2009 – da de ledet Nobelkonserten. Under et bilde av seg selv bak Hollywood-paret som kysser, skriver Skavlan:

«Kunsten å vite når du skal holde heeeelt kjeft.»