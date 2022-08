«Norges sprekeste»-deltagere disket fra konkurranse: − Straffen var litt for streng

Morten Kristiansen (71) og Mahinder Kumar (73) tar en snarvei i hinderløypa i mandagens episode av «Norges sprekeste». Det ga dem null poeng.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Konkurransen i realityserien på TV2 begynner å tilspisse seg. Nå konkurrer åtte pensjonister om den gjeve tittelen om å bli «Norges sprekeste».

I mandagens episode blir det dramatikk i gjengen når ett av lagene blir diskvalifisert etter en hinderløype. Kristiansen og Kumar tar en snarvei over de store tømmerstokkene i hinderløypen hvor to og to deltagere har bena bundet sammen til hverandre. De havner på en annenplass, men blir disket fra konkurransen.

Kristiansen mener dette er «helt feil», men programleder Erik Solbakken (37) derimot, er klar i sin sak:

– Bildene viser tydelig at du Morten, fører Mahinder helt ned i enden av stokken, sånn at dere passerer rundt, og ikke helt over stokken, sier Solbakken i mandagens episode.

LAGKONKURRANSE: Mahinder Kumar (til v.) og Morten Kristiansen forsto ikke med en gang hvorfor de ble disket fra konkurransen.

– For streng

Da Kristiansen fikk se TV-bildene, forteller han til VG at han så at Kumar hadde passert rundt stokken. Han er likevel uenige i vurderingen om å bli disket fra konkurransen:

– Vi gjorde en feil og ut ifra mitt synspunkt synes jeg straffen var litt for streng, sier Kristiansen.

Kristiansen mener de heller burde fått en tidsstraff, eller havnet på sisteplass og fått to poeng. Han reagerer også på at Solbakken omtaler det som «juks» i forrige episode.

– Det å bruke ordet «juks» synes jeg var litt grovt. Jeg synes heller at han kunne sagt at det er noen som har gjort en feil. Det er forskjell på å gjøre feil og jukse, sier han og legger til:

– Når man jukser gjør man noe for å oppnå noe bedre med vilje.

Hans lagkamerat, Kumar, mener det er riktig at de ble disket fra konkurransen.

– Det er en konkurranse. Jeg kan ikke skylde på noen andre. Vi gjorde det ikke med vilje.

NORGES SPREKESTE: Her er de åtte pensjonistene som konkurrerer om tittelen om å bli «Norges sprekeste».

Stort konkurranseinstinkt

– TV-bildene viser at de får en for stor fordel av å passere det ene hindret på uregelmessig vis, og på grunn av det, ble det vurdert at det riktige var å diske dem fra øvelsen, sier Solbakken.

Programlederen forteller at reglene ble godt presentert i forkant. I tillegg gikk de også igjennom løypa, hvor de fortalte hva de godtok, og hva dem ikke godtok.

– Morten er en herlig deltager som liker å presse både seg selv og regelverket, men akkurat denne gangen gikk det dessverre litt for langt. Jeg er helt sikker på at det ikke ble gjort med vilje, men at det skjedde i kampens scene.

Solbakken sier deltagerne tok konkurransene på fulleste alvor. Han forventet at deltagerne ville ha ett visst konkurranseinnsikt – men ikke i så stor grad som han fikk oppleve.

– Jeg kan avsløre at det er flere av deltagerne som tar med seg skader videre, og som de også skjuler for de andre deltagere for å ikke vise svakhet overfor hverandre. Det er en veldig konkurranse-skjerpet gjeng. Det blir noen veldig spennende siste programmer av «Norges sprekeste», fordi det er en tittel åtte mennesker nå virkelig har lyst på.