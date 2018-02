TV-KLAR: Chris Medina er en av deltagere i «Århundrets stemme» i TV 2. Foto: Solberg, Trond

Chris Medina om «What Are Words»: – Ble en forbannelse

Publisert: 23.02.18 17:11

Syv år etter at «American Idol»-kjendisen Chris Medina (34) trollbandt verden med hitballaden, skal han konkurrere på TV igjen – i Norge.

I 2011 lå Medina 24 uker på VG-lista, 11 av dem på førsteplass. Samme år opptrådte han for 100.000 gjester på VG-listeshowet på Rådhusplassen i Oslo. At han skulle gjøre nordmann av seg, lå likevel ikke i kortene.

Men 3. mars dukker han opp i TV 2s nye lørdagssatsing, «Århundrets stemme» , hvor han skal konkurrere mot ni andre , alle nordmenn, om å tolke låter fra det siste århundret.

– Jeg er redd for sånne konkurranser, for det kan fort bli dumt. Det kan til og med skade karrieren. Samtidig blir man lagt merke til, sier Medina til VG.

Han vet hva han snakker om. 34-åringen røk ut av «American Idol» , men ikke før millioner med TV-seere hadde rukket å få med seg den hjerteskjærende historien: Medinas forlovede pådro seg en alvorlig hjerneskade i en bilulykke få måneder før de skulle gifte seg, og bryllupet ble avlyst. TV-seerne fikk innblikk i hvordan Medina etter tragedien i stor grad viet livet sitt til å pleie kjæresten, Juliana Ramos (33) .

– Gjennom «American Idol» fikk alle se hjertet mitt, men de fikk aldri se hva slags artist jeg egentlig er, at jeg spiller piano og gitar og skriver låter. Så på én måte skadet det meg. Samtidig klandrer jeg ingen. Det var jeg som valgte å fortelle.

«What Are Words» var låten som handlet om å stå ved sin kjæres side uansett prøvelser: « What kind of guy would I be if I was to leave when you need me most ».

Mye har skjedd siden da. Medina har brutt med forloveden hjemme i Chicago og flyttet til ny kjæreste i Oslo . Nylig ble han og Silje Skylstad Gotaas (31) foreldre til en jente – lille Mila.

Å begynne på nytt når «hele verden» forventer at du skal bli værende i et forhold, har vært en lang og sår prosess. Medina forteller om år med skyldfølelse og kvaler, om hvordan «What Are Words» gikk fra å være en suksess til en byrde.

– Jeg ønsket ikke å være i forholdet lenger, samtidig følte jeg en så sterk kjærlighet til forloveden min. De som ikke kjenner til den typen hjerneskade, kan ikke forstå hva jeg snakker om.

– Er det riktig å si at låten ble en forbannelse?

– Ja, den ble så absolutt en forbannelse. Når man bestemmer seg for å synge en sånn sang, så pålegger man seg et stort ansvar. Hvis man velger å gjøre kjærlighetshistorien så offentlig, kan det bli skummelt mange år senere.

Medina forteller hvordan han en stund trakk seg tilbake og droppet musikken. Han følte press og ble usikker av all oppmerksomheten.

– Det virket som om folk likte meg bare på grunn av historien min, og jeg fryktet at de kom til å hate meg. Først da jeg møtte Silje, som så meg for den jeg var, snudde det, forteller Medina.

Stemmen blir varm når han snakker om kjæresten.

– Hun brydde seg ikke om håret mitt, vekten min eller om låten min ble spilt på radio. Det sier mye om et menneske at de med stor tålmodighet kan møte en så ødelagt og skyldbetynget person. Jeg hadde en ekstrem bagasje. Hadde det ikke vært for Silje, ville jeg kanskje sittet i det samme vonde rotet ennå. Med henne ved min side har jeg lært å elske meg selv igjen.

Det var likevel eksforloveden som sa det Medina trengte å høre for å kunne gi slipp.

– Juliana sa «Slapp av, jeg er ikke sint. Du fortjener å være lykkelig. Hva får deg til å tro at du ikke kan være hos meg selv om vi ikke er sammen?». Jeg fikk både Julianas og resten av hennes og min families velsignelse.

Ikke alle fans forstår valgene hans, og Medina har fått hard medfart i sosiale medier fra folk som er skuffet. Fortsatt lever «What Are Words» og gamle TV-klipp sitt eget liv på nettet.

– Hvert år oppdager et nytt land låten – nå er det Kina. Og hver dag får jeg blandede tilbakemeldinger. Mange spør «Hva skjedde med Juliana?». Jeg svarer ikke lenger på det. Etter en stund forstår de fleste.

2. mars kommer singlen «Cut Me», en slags fortsettelse på «What Are Words, og med hjelp av de samme låtskriverne som den gangen, deriblant norske André Lindal .

– Låten handler om å være bevisst på hvem man selv er, og at det er det eneste som betyr noe. Det vil alltid finnes mennesker som kritiserer.

Nå går han på norskkurs og venner seg til norsk kultur og livsstil.

– Det Silje har investert i meg, fortjener en forpliktelse. Og så kom jo Mila. Norge er det beste stedet å oppdra et barn. Å bli pappa er det største som har hendt meg.

Og kanskje lå det i kortene likevel at Norge skulle bety noe spesielt?

– Jeg ble faktisk født på Norwegian Memorial Hospital i Chicago og gikk på Saint Laurence Vikings High School, smiler Medina.

Nå håper han å snake stemmer fra TV-seerne. I første program, med låter fra 60-tallet, har han valgt The Animals’ «The House of the Rising Sun».

– Jeg har googlet alle de andre artistene. De er farlig dyktige, og jeg har stor respekt for hver og en.