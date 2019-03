STØTTES: Fredrik Skavlan får kritikk i Sverige, men får støtte av SVT. Foto: Terje Bringedal

SVT slår tilbake mot Skavlan-kritikken: – Det ville vært fullstendig idiotisk og veldig utrivelig

Den svenske serietegneren Liv Strömquist hevder at hun ble skjelt ut etter at hun trakk seg fra programmet. – En absurd tanke, kontrer SVT.

Det blåser rundt den norske programlederen Fredrik Skavlan (52) om dagen. «Dips»-skaper Marie Agerhäll syntes nemlig at mannen Jesper Rönndahl fikk for mye fokus i forrige ukes «Skavlan». Samtidig fortalte serietegneren Liv Strömquist om hvordan hun skal ha blitt skjelt ut av en produsent når hun trakk seg fra talkshowet da FrPs Siv Jensen skulle være med i det samme programmet.

I Norge er det TV 2 som har rettighetene til «Skavlan», i Sverige SVT. Nå slår svenskene tilbake mot kritikken, skriver Expressen.

– Man gjør en redaksjonell vurdering, at «dette» må vi ha med for at alle gjestene skal komme til sin rett. I etterkant er det selvsagt kjempeleit om noen gjester synes at de ikke kom til sin rett. Men det er et redaksjonelt valg, og sånn må det være. Det går ikke an å håndtere det på noen annen måte, sier prosjektleder for «Skavlan» i SVT, Anders G. Carlsson, til den svenske avisen.

Han fortsetter:

– Noen ganger blir det helt genialt, og iblant blir det ikke like genialt.

MISFORNØYD: Komiker, regissør, produsent og skuespiller Marie Agerhäll følte at hun kun ble spurt om ektemannen. Foto: Pernilla Thelaus, Skavlan/TV 2

Det var på selveste kvinnedagen 8. mars at Skavlan nok en gang måtte finne seg i å få kritikk i Sverige for måten han stiller spørsmål til en kvinnelig gjest på. Senere beklaget «Skavlan»-redaksjonen seg på Instagram.

«Vi beklager at du opplevde det slik. Det var en rekordlang innspilling og det er vanskelig å klippe det ned til en time, med en helhet som fungerer. Vi forstår at du ville fortelle mer om suksess-serien deres. Vi tar naturligvis tilbakemeldingen på alvor og vi tar det med oss videre, skrev redaksjonen i helgen.

I Sverige er prosjektleder Carlsson uenig i kritikken som går på at nordmannen er dårlig på å intervjue kvinner.

– Men det er klart, i løpet av ti år har det gått mindre bra i visse intervjuer. Men akkurat det er vel ikke så veldig rart, mener han.

Når det gjelder Liv Strömquists utsagn om ar hun ble skjelt ut av en produsent, kjenner ikke SVT seg igjen i det hele tatt, ifølge Expressen. De mener nemlig at det var Sylvi Listhaug, og ikke Siv Jensen, som var invitert til programmet.

HARDE PÅSTANDER: Den svenske serietegneren Liv Strömquist hevder at hun ble skjelt ut etter å ha trukket seg fra «Skavlan». Foto: Emil Langvad/TT / TT NYHETSBYRÅN

Tanken skal heller ikke ha vært å skape en debatt mellom Listhaug og Strömquist.

– Dette er et program som fokuserer på samtaler, ikke diskusjoner. Naturligvis beror det på hvem som sitter der, det kan oppsto meningsforskjeller. Men at vi skulle be noen komme å debattere, det er faktisk ikke sant, sier Carlsson.

Om den påståtte utskjellingen, har han følgende å si:

– Om vi hadde jobbet på den måten, skulle vi ikke hatt en eneste gjest. Det ville vært fullstendig idiotisk og veldig utrivelig om det hadde vært sånn at vi ringte opp gjestene våre og skjelte ut dem som ikke vil være med. Det er en absurd tanke at det er en «fremkommelig» vei i kontakten med mennesker, sier han.