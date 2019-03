Carina Dahl ute av «Farmen kjendis»: – Mistet kontrollen over kroppen

Carina Dahl (33) kjempet knallhardt, men måtte overlate finaleplassen til Kathrine Sørland (38).

Dermed ble det klart at det endelige oppgjøret står mellom Sørland og Tiril Sjåstad Christiansen (23).

– Jeg følte jeg var sykt nære i smikonkurransen, og løp frem og tilbake for å få nøkkelen til å passe.

33-åringen var enormt glad da hun fikk vite at den avgjørende grenen var melkespann.

– I en sånn øvelse kan man liksom ikke gjøre feil, sier hun.

Men etter seks og et halvt minutt maktet ikke Dahl å holde på spannene lenger.

– Det var over og ut. Problemet mitt er at jeg er mye mer eksplosiv enn statisk. Jeg tenkte at det kom til å bli veldig tøft, og det ble det jo også. Jeg ga alt, men hadde til slutt ikke kontroll over min egen kropp. Det var tungt på slutten der, forklarer hun.

Dahl er likevel fornøyd med egen innsats og syntes det var en fair måte å gå ut på.

– Jeg elsker å konkurrere og må si det var artig å vinne den hinderløypa før semifinalen. Det er det som er det aller viktigste, synes jeg, å få med seg mest mulig av «Farmen»-opplevelsen – å være med på nesten hele reisen. Jeg hater jo å gå glipp av ting, ler hun.

IMPONERTE: Carina Dahl taklet smien. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Selv om Dahl kom inn på gården så sent som for to uker siden, har hun vært med like lenge som de andre. Hun var nemlig blant dem som flyttet inn på den parallelle gården, det såkalte «Torpet», samtidig som innspillingen startet. Og der slo hun alle rivalene.

– Jeg alltid havner på 2. eller 3. plass i det jeg deltar i. Det er jo litt surt. Det hadde selvfølgelig vært helt vilt å stå der helt til slutt og jeg blir jo alltid skuffet når jeg ikke vinner. Men samtidig kunne jeg ikke gjort noe mer enn jeg gjorde. Jeg er kjempestolt av å havne på pallen, det hadde jeg aldri trodd da jeg gikk inn den porten.

SLÅTT: Kathrine Sørland og Carina Dahl etter tvekampen. Foto: ALEX IVERSEN/TV 2

Dahl, som for en uke siden var blant artistene som kjempet i Melodi Grand Prix (for tredje gang), er hyppig å se på TV. Første gang var i «Big Brother» i 2006. Senere har man sett henne i «Tigerstaden», «Beat for Beat», «MasterChef» og «4-stjerners middag».

I fjor markerte hun seg sterkt i «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis».

– «Farmen kjendis», i likhet med «71 grader nord» og «Masterchef», har nok ført til at folk skjønner at jeg er ganske knallhard. Det er gøy, synes jeg – at jeg kanskje har motbevist det førsteinntrykket mange har av meg.

Dahl uttalte nylig i et VG-intervju at hun ofte føler at hun blir forhåndsdømt. og at hun har måttet streve for å bli tatt seriøst i musikkbransjen.

Dahl er datter til Morten «Diesel» Dahl (59), trommeslager i TNT, men hun nekter for å ha fått noe gratis av den grunn. Fredag, på kvinnedagen, ga hun ut låten «Du og æ». Denne skrev hun inne på «Torpet».

– Å akseptere meg som artist, tror jeg satt langt inne for mange. Jeg har på en måte måttet trippelbevise at jeg har noe i bransjen å gjøre. Fordi jeg er datteren til faren min, og fordi jeg startet med reality-TV. Men jeg har stått på og gitt jernet i absolutt alt jeg gjør. Jeg har alltid vært veldig målrettet, sier Carina.