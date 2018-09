UT: Dag Ingebrigtsen fikk terningkast tre av VGs anmelder for sin innsats i kveldens «Stjernekamp». Foto: Julia Marie Naglestad

Dag Ingebrigtsen måtte forlate «Stjernekamp»

Dag Ingebrigtsen er første mann ut av årets «Stjernekamp». - Klart jeg hadde ønsket å være med videre, kanskje en fem- seks programmer. Men jeg bestemte meg for å være meg sjæl og da blir rock uansett .og jeg må velge sanger jeg synes en fine.

Det sier Dag Ingebrigtsen til VG like etter at «nederlaget» var et faktum.

– Jeg må velge sanger jeg synes er fine og jeg angrer ikke på at jeg valgte « Ruby, Don't Take Your Love To Town». Jeg gjorde det også for å hedre mitt store forbilde Casino Steel som ble veldig rørt da han fikk vite detog Gary Holton som dessverre ikke er blant oss lenger., fortsetter Dag Ingebrigtsen.

VGs anmelder var nok ikke helt enig i Ingebrigtsen valg:

– Han svelger ordene, vifter med gitaren – og klarer ikke helt å bestemme seg for om han vil rope eller hviske. Veldig usikker på hva Ruby egentlig ville konkludert med etter dette., konkluderte VGs Tor Martin Bøe.

Videre sier vår anmelder Tor Martin Bøe dette om kveldens sending:

– Veldig lite som egentlig kvalifiserer som country i år også. Med få unntak kunne de kalt hele sjangeren for ballade i stedet. Det gjør at flere kommer bedre ut av sendingen enn om man skulle vært skikkelig sjangerstreng. For her var det vel bare tre-fire låter som kvalifiserer som country. Fremdeles synes jeg uansett at det generelle vokalnivået på årets Stjernekamp er sterkere enn på lenge,

– Det er en ekstremt vanskelig låt å få riktig, og det knitrer ikke slik man skulle forvente på refrenget. Som for øvrig er et av kveldens beste allment ukjente. Trøkket som egentlig skulle vært, selv på slutten, virker hakket mer tilbakeholdent enn nødvendig. Men det var i alle fall mye banjo, mener VGs anmelder om Ella Marie Hætta Isaksen innsats..

– Teksten med sin «Trollmannen fra Oz»-referanse og at smerte er bedre uten hjerte er nærmere i sjanger. Søtt og sårt, og krever mye av vokalisten, og der leverer i alle fall Ulrikke Brandstorp, fortsetter vår anmelder.

- Kveldens eneste låt som absolutt alle og katten deres har hørt. Dette er visstnok Kenny Rogers-versjonen. Rogers har en unik evne til å holde alt nedpå, og nesten underdrive det han vil formidle. Dag Ingebrigtsen har vel aldri hørt om den evnen en gang. Her ramler vi rett inn i noe som minner mer om Gary Holton og Casino Steels tolkning. Med doble gitarsoloer. Samtidig er det litt underlig og snublende seigt, der Ingebrigtsen maniske håndbevegelser ikke helt stemmer med resten av scenearbeidet

- Og på tide i denne noe balladetunge sendingen. Asbjørnsen gjør den enda mer Dolly Partonsk enn originalen. Ekstremt trivelig, flott tolket – der humoren understrekes av alt fra vokalknekk til blikk. Desssuten leverer hun dialogverset enda bedre enn Lynn selv. Her kan det gjerne bli tvillinger, konkluderer VGs anmelder.

- Teksten handler om at livet forhåpentligvis går greit også for framtidige generasjoner. Det er greit. Melodien er derimot et enkelt sopihop av alle mulige poptroper og harmonier som er mulig å kaste sammen. Lee Ann Womacks største hit noensinne får i alle fall lov til å leke med kvalitetene i Arredondos stemme, mener vår anmelder om denne tolkningen

– Her er det så mye tekst at man nærmest synger en roman. Om en mann og hans... båt. Musikalsk kan den nesten minne en lykkelig versjon av Gordon Lightfoots klassiker om Edmund Fitzgerald. Noe monotont, om man ikke har stemmekontroll. Enda mer monotont om man ikke har et skikkelig band. Det har Børud, mener VGs anmelder om Børud.

- Gospelerfaringen lander henne inn på slutten. Før det var jeg nesten tilbøyelig til å rope «herregud», konkluderer vår anmelder om Samantha Gurahs tolkning.

– Mild og fin livsløpslåt om å holde hender etter at ungene har vokst opp. Låteier Alan Jackson har en egen evne til å synge uanstrengt med innlevelse. Det hadde ikke akkurat odelsgutten Totland sist. Her slår han seg løs med både eget gitarspill og litt ujevnt tempo i starten, skriver VGs anmelder om Totland.

– Man han kunne muligens gått med cowboystøvler i kirken. I forkant var han redd for å bli for parodisk i kantene. Her kunne han fint dradd mye hardere på. Det er rent og pent. Men virker mer som countrykaraoke med renvasket skjorte enn autentisk kjærlighetshilsen fra en frittgående bilmekaniker, skriver VGs anmelder videre.

Etter forrige ukes «oppvarmingprogram» vil en av de ti deltakerne i «Stjernekamp» måtte forlate musikk-konkurransen etter kveldens sending. Sjangeren er country. VGs Tor Martin Bøe anmelder låt for låt og du kan gi ditt eget terningkast etter hver opptreden. Helt uten betydning var likevel ikke programmet forrige lørdag, selv om ingen røk ut. For stemmene tar artistene med seg til kveldens sending. Og det var, i tilfeldig rekkefølge, Dag Ingebrigtsen, Maria Arredondo og Chris Holsten som kom dårligst ut.

I åpningsprogrammet brynet artistene seg på sjangeren «rock» - ikveld er det «country» som står på konkurransemenyen. Bjøro Håland er mentor og sjangerekspert.

I fjor var det Adam Douglas som gikk helt til topps i «Stjernekamp».

VGs anmelder Tor Martin Bøe gir sin dom fortløpende etter hver opptreden.. VGs lesere er velkommen til å gi sitt terningkast på hver opptreden - og dette er rekkefølgen:

