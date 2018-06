ÅRETS DELTAKERE: Bak fra venstre: Tom Mathisen, Lars Bremnes, Elisabeth Andreassen I midten: Trine Rein, Maria Haukaas Mittet, Sol Heilo, Petter «Katastrofe» Bjørklund Kristiansen (foran). Foto: Mattis Sandblad, VG

Her er den nye gjengen i «Hver gang vi møtes»

Publisert: 12.06.18 10:30 Oppdatert: 12.06.18 11:07

TV 2018-06-12T08:30:25Z

VESTRE KJÆRNES GÅRD (VG) Trine Rein (47) og Maria Haukaas Mittet (38) var rivaler i «Stjernekamp». Nå blir de «samboere» en drøy uke.

Elisabeth Andreassen, Trine Rein, Maria Haukaas Mittet, Sol Heilo, Tom Mathisen, Lars Bremnes og Petter «Katastrofe» Bjørklund Kristiansen flyttet alle i dag inn på Vestre Kjærnes gård i Moss. I dagene fremover skal de syv dykke ned i hverandres låter og livshistorier.

Trine Rein sier hun synes det var hyggelig å møte sin gamle «rivalinne» fra «Stjernekamp igjen.

– Dette er et konsept hvor ingen skal stemmes ut. Jeg har gode minner fra «Stjernekamp», vi to stod i finalen og gratulerte hverandre med seieren før dommen falt. I «Hver gang vi møtes» slipper vi maset om å sanke stemmer. Det er det verste jeg vet. Man kan ikke konkurrere i musikk, sier hun til VG.

Maria Haukaas Mittet stemmer i.

Jeg gleder meg til å tilbringe noen dager med Trine og de andre. Jeg har ikke hatt kontakt med Trine etter stjernekamp, men det blir gøy å være sammen her.

VG er på plass første innspillingsdag og kommer tilbake med mer utover dagen.

Elisabeth Andreassen (60):

Svensk-norske «Bettan» er blant Norges mest folkekjære artister. Hun kan skilte med en snart 40 år lang karriere. Hun har gitt ut over 20 soloalbum i sjangrene pop, country og viser og har representert både Norge og Sverige i Melodi Grand Prix flere ganger. Den største suksessen var med Bobbysocks i 1985 og «La Det Swinge». Bettan har turnert med en rekke andre artister og også vært å se i TV-show som «Stjernekamp» og «Skal vi danse» . Hun har sunget i Royal Albert Hall i London og Carnegie Hall i New York og kan skryte av å ha «jammet» med Bob Dylan, Tom Petty og George Harrison.

Bettan : – Alle mine drømmer ble til virkelighet

I 2016 ble Bettan enke, da ektemannen Tor Andreassen døde . De har to voksne døtre sammen.

– At vi har ulike sjangre skaper en fin dynamikk. Jeg tror dette kommer til å bli helt fantastisk og forhåpentligvis bra TV for seerne, sier Elisabeth Andreassen i en pressemelding via TV 2.

Trine Rein (47):

Den Spellemann-belønnede popstjernen Trine Rein slo gjennom i 1993 og er kjent for låter som «Torn» og «Just Missed The Train». Hun er født i San Francisco, men er oppvokst i Norge. Også Rein har vært med i «Stjernekamp» og Melodi Grand Prix . I «Stjernekamp» i 2015 kjempet hun mot Maria Haukaas Mittet i finalen, men måtte se seg slått . Nå skal de to eksrivalene leve tett på hverandre i over en uke.

Rein giftet seg med eventyrer Lars Monsen (55) i 2015.

Tilbakeblikk : – Foreldrene mine lurte på om gudstroen var ekte

– Det er ingen utstemming underveis i «Hver gang vi møtes», noe som gir rom for å fokusere på musikk og gode samtaler, sier Rein via TV 2.

Trine Rein : Dukket opp i brudekjole i eget bursdagsselskap

Maria Haukaas Mittet (38):

Mange husker Mittet som barnestjerne i musikalen «Annie». Det var gjennom «Idol» i 2004 at Norge for alvor fikk øynene opp for sangeren. Hun har figurert i en rekke oppsetninger siden den gangen. Mittet har representert Norge i Eurovision Song Contest , hun har svingt seg i «Skal vi danse», og hun har vunnet «Stjernekamp» (over «Hver gang vi møtes»-kollega Trine Rein).

Hun er gift med musikerkollega Hans Marius Hoff Mittet (41) , og paret har to barn sammen.

VG+: Maria: Elsker å være mamma

– Sjelden har jeg gledet meg så mye til noe som til «Hver gang vi møtes», sier Maria Haukaas Mittet via TV 2.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Tom Mathisen (65):

Mathisen spenner over sjangerne pop-humor, disco, punk, viser, musikal og revy. Han er også en dyktig jazzgitarist. Best kjent er han kanskje fra trioen Prima Vera med Jahn Teigen og Herodes Falsk – og senere humorduo sammen med sistnevnte. Nylig kom nyheten om at Falsk og Mathisen gjør comeback under Elvefestivalen i Drammen i august.

Oppdatert ? Derfor ble han aldri hjernekirurg

Mathisen har i tillegg bidratt på en rekke plateutgivelser, spilt i flere TV-serier, gitt stemme til «Brødrene Dal» og figurert i radiosketsjer.

– Jeg takket ja til å være med i «Hver gang vi møtes» fordi dette er et TV-konsept som fremmer artistenes virke, og som jeg som musiker kan stå for, sier Mathisen, som kommer fra Oslo, er gift og har to voksne barn.

Sol Heilo (36):

Bærumskvinnen – komponist, artist, musiker, musikkprodusent, arrangør, designer og kostymedesigner – er kjent som vokalist i det internasjonalt anerkjente bandet Katzenjammer .

Tilbakeblikk : Provoserte med uttalelser

Solveig, som hun egentlig heter, er multiinstrumentalist og arbeider innen flere musikksjangre. I tillegg til å produsere sine egne musikkvideoer, har hun laget musikk for blant annet for Kaptein Sabeltann og animasjonsfilmer som «Dyrene i Hakkebakkeskogen».

Husker du ? Var hun truseløs hos Ylvis?

– Unni Wilhelmsen, som er min venninne og har vært med i «Hver gang vi møtes» tidligere. Hun sa til meg: «Dette MÅ du si ja til.» Og da ble det ja! sier Heilo i kunngjøringen.

Lars Bremnes (53):

Visesanger, tekstforfatter og låtskriver Lars Bremnes fra Svolvær er yngste bror til musikerne Kari Bremnes (61) og Ola Bremnes (63). De tre har gitt ut flere plater sammen og vunnet Spellemannpriser, samtidig som de har solide solokarrierer. Blant Lars Brenes’ mest kjente sanger er «Å kunne æ skrive».

Husker du ? Refset seg selv på plate

Han er gift med Harstad-ordfører Marianne Bremnes (53) , som han har to barn med.

– Jeg får tilbringe tid med dyktige og hyggelige kolleger som jeg kan ta lærdom av, sier Lars Bremnes om «Hver gang vi møtes»-deltagelsen.

Fikk du med deg ? Kari Bremnes fikk krishjelp fra bror Lars

Petter «Katastrofe» Bjørklund Kristiansen (29):

Popartist Petter Katastrofe er yngste deltager i årets sesong. Blant hitlåtene er «Vi prekæs» og «Bleik og sur». Samarbeidet med Marcus & Martinus i 2015 med låten «Elektrisk» nådde tredjeplass på VG-lista, og hans egen «Sangen du hater» gikk rett til topps. Låtene til Petter Katastrofe er strømmet over 200 millioner ganger på Spotify. 29-åringen har tidligere svingt seg i «Skal vi danse» . Etter det sa han at han vil styre unna realityshow . Nå har han altså ombestemt seg.

Husker du ? Varter opp med katastrofe-tall

– Når jeg får en god magefølelse så pleier jeg å følge den. Å være med i «Hver gang vi møtes» gir meg godfølelsen i magen.

Katastrofe er født i Fredrikstad, men bor i Oslo.

Den åttende sesongen av «Hver gang vi møtes» får premiere på nyåret.