Tapte kampen om 17. mai-seerne

17. mai valgte flest TV-seere TV 2, fremfor et streikeredusert tilbud fra NRK. Samtidig kan også VGTV notere seg for en solid vekst i forhold til tidligere års sendinger fra 17. mai-feiringen.

På nasjonaldagen var det i snitt 238.000 som fulgte « God 17. mai Norge» på TV 2 fra 08.00 til 11.00. Programmet som gikk i samsending med TV 2 Nyhetskanalen, hadde på det meste 300.000 seere (kl. 09.35). Til sammenligning ble samme sending bare sett av 88.000 på 17. mai i fjor.

For NRKs vedkommende var seertallene helt motsatt. I snitt var det 188.000 som fulgte NRKs amputerte sending fra barnetoget i Oslo i tidsrommet 09.30 til 13.45. Fjorårstallene for NRKs del lå på 467.000 seere.

– Tallene er selvfølgelig lavere enn normalt. Jeg vil tro at mange bare har fått med seg at vi er i streik og regnet med at sendingen utgikk, men 188.000 er likevel veldig mange mennesker og vi er glade for å ha kunnet formidle 17. maistemning til så mange, sier fungerende mediesjef i NRK, Marius Lillelien til VG.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 er godt fornøyd med seeroppslutningen på 17. mai.

– 17. mai på TV er viktig for mange i Norge, og det er naturlig at flere velger TV 2 nå når NRK er i streik. Det viser også at nordmenn liker den viktige jobben programledere, journalister og fotografer gjør. Historiene som fortelles, gjestene og selve formidlingen betyr alt for en god opplevelse, sier Solbrække.



Hun påpeker også at dette viser hvor viktig det er at vi har to allmennkringkastere i Norge.

– Vi ønsker å være et alternativ og et supplement til NRK. Vi gjør hverandre bedre, og det er seerne og leserne som tjener på det. Jeg håper og tror Norge er fornøyd med hva vi leverte 17. mai, og jeg er stolt av den jobben dyktige TV 2-ere gjør, sier Karianne Solbrække.

Redaksjonsjef Rolf Sønstelie i VGTV er også svært godt fornøyd med seerinteressen på nasjonaldagen.

- Vi hadde en samlet trafikk på 17. mai-innholdet vårt på 173.000 visninger. Totalt sett hadde vi en trafikk på 720.000 visninger på alt innhold denne dagen, noe som er en vekst på 17 prosent fra en normal 17. mai. I tillegg kommer trafikken fra 17-mai-sendingen på VGTVs lineærkanal. Disse tallene har vi ikke i hus enda, men jeg regner med at vi økte også der, sier Sønstelie

Streikende NRK-medarbeidere reagerer i forkant sterkt på Haddy Njie og Dennis Vareides deltagelse i den amputert sending fra Slottsplassen 17. mai.

– Her skal de altså fronte en NRK-sending som egentlig skulle vært rammet av streik. Da bør det komme inn et element av samvittighet hos dem som skal gjennomføre sendingen – vil jeg tro, sa Fredrik Solvang til VG onsdag.

– Vi som er på jobb er forpliktet til å gi publikum et best mulig tilbud innenfor de spillereglene som gjelder under en streik. Publikum er sjefen nå som ellers.

VG har gjentatte ganger de siste dagene forsøkt å få en kommentar fra Haddy Njie og Dennis Vareide, men heller ikke fredag har noen av dem svart på VGs henvendelse.

