VOKSEN: Frankie Muniz på en presseturné med Disney i august 2018. Foto: ROBYN BECK / AFP

«Malcolm i midten»-stjerne forlovet etter å ha mistet onkel og hjem

TV 2018-11-21T01:54:47Z

Frankie Muniz (32), kjent fra både TV-serien «Malcolm i midten» og Harald Zwart-filmen «Agent Cody Banks», mistet onkelen sin og fikk hjemmet oversvømmet forrige uke. Men nå har han forlovet seg.

Publisert: 21.11.18 02:54

Det er kjæresten Paige Price som delte nyheten på Instagram mandag.

«Når du er liten jente drømmer du om å gifte deg med drømmemannen. Du tenker på alle mulige eksklusive detaljer, fra måten han frir på til kjolen du skal gå med, til musikken du skal danse til med din far. Noen ganger kan virkeligheten overgå drømmene dine og virkelig overraske deg», skriver hun.

Price røper ikke hvordan frieriet foregikk, men skriver at Muniz er «frierienes mester» og at hun «stygg-gråt» så mye at hun ikke engang kan dele bildene fra hendelsen.

Det var på Twitter den tidligere barnestjernen Muniz fortalte om en heller tung uke forrige uke. Han skrev at han kom hjem fra onkelens begravelse og fant nesten hele sitt fire etasjers mursteinshus under vann.

«Alt jeg eier er ødelagt. Hver eneste vegg, kunstverk, personlige bilder, møbler … Alt fordi katten min slo på springen ved et uhell mens vi var bortreist.»

Skuespilleren takket også kjæresten Page Price og skrev:

«Takk Gud for at jeg har Page Price til å hjelpe meg gjennom dette. Jeg ville vært fortapt uten henne. Hun er så sterk og akkurat hva jeg trenger.»

Begravelsen til onkelen Skip var i Frankrike, skriver Muniz, så han hadde reist i 45 timer fram og tilbake da han kom hjem til oversvømmelsen.

«Jeg gråt mer i går og i dag enn jeg har grått i hele mitt liv til sammen. Tilgi meg for å lufte dette. Jeg trengte bare litt støtte.» skriver han på Twitter.

Muniz har også bånd til Norge gjennom regissør Harald Zwart, som han fikk rundt 20 millioner kroner for å jobbe med på «Agent Cody Banks» i 2003.

Den prisbelønte TV-serien «Malcolm in the Middle», eller «Malcolm i midten» som den het på norsk, gikk på TV 2 i en årrekke fra 2000.

Muniz var tidligere forlovet med Elycia Turnbow. De hadde et såpass turbulent forhold at politiet ble tilkalt ved en anledning.