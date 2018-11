LEVER I TOSPANN: Irene Halle fikk datteren Ronja Emilie da hun var 17 år gammel. – Ikke planlagt, innrømmer hun. Foto: Wold, Ole Martin

«Farmen»-Irene ble mamma som 17-åring – nå er datteren selv 17

TV 2018-11-14T20:37:35Z

STJØRDAL (VG) I år 2000 ble Irene Halle gravid, og året etter kom den ikke-planlagte babyen til verden. – Datteren min hadde vært høygravid nå om hun hadde vært meg, sier «Farmen»-deltageren til VG.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 14.11.18 21:37

Irene Halle (35) har denne høsten fått svært mye oppmerksomhet i TV 2 -programmet «Farmen», ikke minst de siste ukene etter at hun to uker på rappen måtte ut i tvekamp, først mot Sølvi Monsen (55) og deretter mot Andrea Badendyck (23) . 35-åringen fra Stjørdal gikk seirende ut av begge, til tross for at hun var førstekjempe både mot Sølvi og Andrea.

Hjemme i Stjørdal like utenfor Trondheim bor Irene sammen med datteren Ronja Emilie (17). Datteren synes ikke det er spesielt flaut å se mamma på TV.

– Nei, egentlig ikke. Jeg synes hun har vært flink, og at hun har klart å holde temperamentet sitt i sjakk er ganske bra. Bortsett fra én gang da, der hun viste sitt sanne jeg. Mange synes nok at hun er arrogant, og det kan jeg skjønne på et vis, sier hun til VG.

– Jeg var ung og dum

Ronja Emilie kom til verden i januar 2001, og var ikke planlagt.

– Jeg var veldig sent utviklet, og føler fortsatt at jeg ikke er ferdig utviklet. Men pupper og slikt kan jeg bare se langt etter, det får jeg ikke uansett. Jeg hadde ikke fått menstruasjon veldig mange ganger før jeg ble gravid heller, så nei, det var absolutt ikke planlagt, forteller Irene, som i stor grad har måttet klare seg som alenemamma gjennom datterens oppvekst.

– Vi har et litt unormalt mor og datterforhold. På mange måter føler jeg meg litt heldig som var ung og dum da jeg fikk barn. Nå til dags er førstegangsfødende nærmest pliktig å følge visse normer og regler for oppdragelse, men det opplevde ikke jeg. Jeg fant min egen måte å gjøre det på uten å følge visse regler for hva som er rett. Jeg var mamma på instinkt.

Slet med å få respekt

– Hvordan var det å bli mamma så tidlig – som 17-åring?

– Jeg kan jo ikke si at jeg angrer. Ikke i det hele tatt. Men det var veldig tøft. Faren er jo ti år eldre enn meg, og selv har jeg måttet kjempe meg frem for å få plass i foreldregrupper og slikt. Jeg hadde lenger vei å gå for å få respekt av andre foreldre, men den respekten fikk jeg etter hvert. Jeg vil anbefale andre unge mødre til å ta den kampen.

– Jeg føler at jeg har gjort en god jobb med å beskytte henne mot min egen usikkerhet. Hun har ikke det bildet av meg i det hele tatt. At jeg noensinne har vært nervøs for noe. Hun tror jo at mamma fikser alt. Og det har vært kjempefint, erkjenner Irene.

– Hun er vel så å si nøyaktig like gammel som du var da du fikk henne?

– Ha ha, ja, hun hadde vært høygravid nå om hun hadde vært meg. Men heldigvis er hun smartere enn meg sånn sett.

– Jævlig sur

Mor og datter Halle har, ifølge Irene, lik humor og ler av de samme tingene. Men skal man tro Ronja Emilie, er det ofte ganske amper stemning mellom dem også.

– Hun har et jævlig temperament, man kan jo våkne opp om morgenen og oppleve at hun «kauker» uten noen grunn, og så er det liksom min feil? Når jeg da «kauker» tilbake blir hun enda mer sur, og mener at jeg ikke skal «kauke» på henne? Men så er det hun som har startet hele greia. Hun er jævlig sur, forteller hun – i en noe fleipete tone.

– Hun har vel noen fine sider og?

– Ja, hun er jo sprek. Og så er hun selvstendig og greier det meste. Og ... Hvis hun sminker seg, så ser hun bra ut, sier hun og ler.

Mamma Irene er imidlertid litt mildere i sin karakteristikk av datteren.

– Jeg vet ikke om noen ungdom som er mer trygg på seg selv. Hun tør å stå opp for andre, og å gå imot også voksne om de ikke oppfører seg. Og så prøver jeg å lære henne til at hun er bra nok som hun er, for det synes jeg er viktig. Det er ikke om å gjøre å være best i alt.

– Livredd

«Farmen»-deltageren er fortsatt singel, og lar seg ikke stresse.

– Selvfølgelig skal jeg ikke være singel resten av livet, det håper jeg ikke! Men jeg har ikke Tinder og slikt. Jeg passer nok best i 1918 tror jeg, for jeg er litt gammeldags når det kommer til det der. Jeg kan ikke se for meg noe mer kleint enn å ikke kjenne en person og sitte der å føre en samtale. Det takler jeg ikke, rett og slett. Sånn sett har jeg det ikke travelt.

– Vil du har flere barn da?

– Før ville jeg sagt nei, fordi jeg var livredd for å ende opp med fire barn med tre forskjellige fedre. Men de siste to årene har jeg sett litt annerledes på det, siden Ronja begynner å bli så stor. Jeg begynner jo å bli litt gammel, men hvis jeg møter en mann som ikke har barn og som ønsker seg det, så er jeg klar. Kanskje trykker jeg til med to også.

Ronja Emilie synes sin 35 år gamle mamma har klart seg bra gjennom oppveksten.

– Det er kult å ha en så ung mamma da. Hadde jeg vært henne, hadde jeg jo sittet her gravid nå. Men det synes jeg at hun har taklet veldig bra, sier «Farmen»-Irenes datter til VG.