LANG KAMP: Tvekampen i melkespann-holding mellom tvillingene Johanne og Kristine Thybo Hansen varte i nesten ni minutter. Det er ny rekord, men alt var likevel ikke slik det ser ut på TV. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen kjendis»: – Dette var avtalt spill

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 14.01.18 22:10

TV 2018-01-14T21:10:13Z

«Jegertvilling» Kristine Thybo Hansen så ut til å gjøre alt for å vinne tvekampen mot sin søster. Men egentlig ville hun bare hjem.

Det var Jegertvilling Kristine Thybo Hansen som tapte søndagens tvekamp i «Farmen kjendis». Kristine tapte mot søsteren Johanne i melkespann, i en kamp som varte i 8 minutter og 51 sekunder - noe som er ny rekord i «Farmen»-sammenheng.

Men alt var ikke helt sånn det ser ut på TV.

– Jævlig kjipt

– Jeg var utrolig sliten, og klarte ikke å sove om nettene. Jeg følte meg maktesløs, og følte at det ikke var bruk for meg på gården. Derfor ga jeg beskjed om at jeg ville bli førstekjempe. Johanne var den eneste jeg virkelig kunne tape mot, så det var et avtalt spill, forteller Kristine til VG.

Men den utslåtte «Farmen kjendis»-deltageren fikk seg endelig litt søvn da hun fikk ro ute på førstekjempehytta i forkant av kampen.

– Ja, da fikk jeg litt søvn. Jeg aner ikke hvorfor det ble et problem for meg, jeg har ikke søvnproblemer i hverdagen. Det var jævlig kjipt, medgir hun.

Skulle tape kampen

På TV er det på søndagene at «Farmens» tvekamper finner sted. Men i virkeligheten ble kampene avholdt på onsdager. Og ifølge Kristine, hadde hun en lang og alvorlig prat med produksjonen allerede fire dager før - på lørdag.

– Jeg gråt og skrek, og ville hjem. Men de prøvde å overtale meg til å bli og ba meg holde ut i fire dager til. Hadde det ikke vært for dem, ville jeg trukket meg den dagen.

Dermed var det lett for ukens førstekjempe å velge sin egen søster til kamp, selv om det på TV virket som at dette var en reell fight mellom søstrene. Kristine skulle nemlig tape kampen uansett. Men hun hadde likevel ett mål: Å slå melkespannrekorden Aylar Lie satte i «Farmen kjendis» i fjor.

– Ja, den rekorden ville vi slå! Og vi regnet egentlig med at vi skulle slå den også. Vi kunne stått der mye lenger, sier hun.

– Hadde blitt dritsur

Til VG forteller tvekamp-vinner Johanne at søstrene i forkant hadde planlagt hvordan kampen skulle avsluttes.

– Jeg begynte å bli sliten etter syv minutter. Men vi avtalte på forhånd at jeg skulle begynne å banne når jeg begynte å slite. Og da skulle Kristine gi seg. Men da jeg bannet første gang, så reagerte hun jo ikke! Derfor måtte jeg si det en gang til, og da begynte hun å få knekk i armene.

– Tenk om hun hadde lurt deg da, og slått deg ut etter at dere hadde avtalt at hun skulle vinne?

– Ha ha, ja. Hvis hun hadde slått meg ut hadde jeg blitt dritsur. Men det ville nok ikke skjedd. Kristine ville bare ut derfra, sier Johanne.

Spill for galleriet

– Hva synes du, Kristine, om at TV 2 fremstiller det som at kampen var reell og at begge ville vinne?

– Inne på gården fikk jeg ikke lov til å si hvordan det egentlig var. Vi måtte spille et spill for galleriet sånn at det ikke skulle være opplagt for seerne at jeg ville hjem. Men samtidig kan jeg jo ikke tro heller at folk tror jeg er så jævlig og velger min egen søster fordi jeg vil ha henne ut derfra.

Avskjeden ble derimot mer tårevåt enn hva noen av tvillingene hadde sett for seg.

– Det var kjempetrist! Jeg har aldri klemt Johanne så mye som jeg gjorde den dagen. Jeg må jo le litt av all den gråtingen. Vi er ganske følsomme, og folk flest tror nok at vi er mye tøffere enn vi er, humrer Kristine.

– Kan være tøft

Ifølge presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, var Kristine åpen på at hun slet med å sove, og manglet motivasjon til å fortsette.

– Hun og Johanne fikk etter hvert et eget soverom, og hun fikk sovet bedre. Da vi møtte henne dagen etter hadde hun sovet godt og hun ville fortsette oppholdet.

Iversen mener at det ikke er uvanlig at deltagere mister motivasjonen og sliter med å holde humøret oppe.

– Det å være med i «Farmen» kan være veldig tøft, og da oppfordrer vi den som sliter til å prøve å fortsette litt til. Det sier seg selv at det ikke er naturlig å inkludere samtaler mellom deltagere og produksjon i selve programmet, sier han.

Neste uke blir det mer drama i «Farmen kjendis». Da ankommer nemlig utfordrerne Mira Craig og Pål Anders Ullevålseter gården i Finnsvika utenfor Halden.

