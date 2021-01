NY SERIE: Sarah Jessica Parker (f.v.) Kristin Davis, Kim Cattrall og Cynthia Nixon her fra preimeren på «Sex and the City 2» i 2010. Nå skal tre av dem lage en ny TV-serie. Foto: MAX NASH / AFP

«Sex og singelliv»-comeback med nytt navn

I februar er det 17 år siden siste episode av «Sex og singelliv». Nå er tre av de fire damene klare for nye eventyr.

Publisert: Nå nettopp

TV-serien, som hadde premiere i 1998, ble en kjempesuksess. Og etter at siste episode ble sendt i 2004 har det kommet to filmer – i 2008 og 2010.

Nå har HBO Max bekreftet at det kommer en ny serie med de populære damene, skriver Variety.

Serien fått navnet «And Just Like That ...» og har med seg Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon og Kristin Davis – eller som de heter i serien: Carrie, Charlotte og Miranda.

Samantha, eller Kim Cattrall som hun egentlig heter, blir ikke å se i den nye serien, skriver Variety.

På Instagram har Parker, Nixon og Davis alle lagt en teaservideo som viser bilder fra New York og en PC-skjerm der teksten «And just like that the story continues ...» tastes inn.

Videoen er også delt av HBO Max’ Instagram-profil.

– Jeg lurer på hver er de nå, skriver Sarah Jessica Parker under videoen.

– Du, jeg og New York, alt er mulig, skriver Cynthia Nixon.

– Alt er mulig. Vi sees der. Kommer på HBO Max, skriver Kristin Davis.

– Jeg vokste opp med disse karakterene, og kan ikke vente til å se hvordan historiene deres har utviklet seg i dette nye kapittelet, sier Sarah Aubrey i HBO i en uttalelse ifølge Variety.