2004: Alan Dershowitz (t.v.) og Jeffrey Epstein på en tilstelning i regi av sistnevnte på Harvard-universitetet i Massachusetts. Foto: Rick Friedman / Polaris Images

Krever 670 mill. fra Netflix etter Epstein-dokumentar

Kjendisadvokat Alan Dershowitz (82) føler seg misbrukt av Netflix i forbindelse med «Jeffrey Epstein: Filthy Rich».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«En usedvanlig svinsk skandale», skrev VGs anmelder og ga terningkast 3 da dokumentaren ble lansert på strømmegiganten i mai i fjor.

«Filthy Rich» dykker ned i saken om Jeffrey Epstein, forretningsmannen som var tiltalt for menneskehandel, men som tok sitt eget liv mens han satt i varetekt for snart to år siden.

Sentralt i dokuserien står den høyprofilerte advokaten og jusprofessoren fra Harvard, Alan Dershowitz, kjent blant annet fra rettssaken mot O.J. Simpson og striden mellom Mia Farrow og Woody Allen.

82-åringen, som var blant forsvarerne til Epstein, er imidlertid svært lite tilfreds med hvordan han fremstår i den fire episoder lange serien.

TV: Alan Dershowitz i dokumentaren «Filthy Rich». Foto: Netflix

Nå har Dershowitz ifølge Deadline og en rekke andre amerikanske medier saksøkt Netflix for 670 millioner kroner.

Søksmålet ble registrert i retten i Miami onsdag. I søksmålet hevdes det at strømmekanalen bevisst utnyttet og forledet advokaten for å få ham til å stille opp.

Dershowitz krever også oppreisning for det han omtaler som falske anklager om at han selv skal ha forgrepet seg seksuelt på et av ofrene i saken. Den aktuelle kvinnen er Virginia Giuffre (37) – som også er med i dokumentaren – og som hevder at prins Andrew (61) er blant overgriperne.

I fjor sommer uttalte Dershowitz til VG at han vil fortsette å forsvare seg til han dør. Advokaten, som egentlig er pensjonist og bor i Miami, skriver i søksmålet at Netflix har formidlet Giuffres beskyldninger, «vel vitende om at de er usanne».

OFFER: Virginia Giuffre er blant kvinnene som har gått sterkest ut mot Epstein og hans nettverk. Foto: Netflix

I søksmålet stiller Dershowitz ikke bare kanalen til ansvar, men også regissør Lisa Bryant samt flere produsenter for det han beskriver som kontraktsbrudd.

Netflix står imidlertid på sitt.

«Herr Dershowitz’ søksmål er ubegrunnet, og vi skal iherdig kjempe for å forsvare serien og våre samarbeidspartnere», lyder det i et tilsvar fra Netflix gjengitt av Hollywood Reporter.

Dershowitz har for øvrig et annet søksmål på gang – mot CNN, som han mener ærekrenket ham i sin omtale av hans støtte til daværende president Donald Trump under riksrettssaken i fjor.

CNN hevder at de har sitt på det tørre, og har forsøkt å få søksmålet avvist. Tidligere denne uken meldte Hollywood Reporter imidlertid at CNN ikke får gehør, og at søksmålet går sin gang.

Når det gjelder Epstein-saken, så skal finansmannen ha utnyttet flere titalls mindreårige jenter helt ned i 14-årsalderen mellom 2002 og 2005.

Jentene skal ha blitt lokket til Epsteins bolig i New York og bolig i Florida. Under et raid i New York-boligen fant politiet haugevis med nakenbilder av mindreårige jenter.

6. juli 2019 ble Epstein pågrepet i New Jersey på vei hjem fra Paris. Kun dager senere forelå tiltalen. En drøy måned senere ble forretningsmannen, som hele tiden nektet skyld, funnet død på cellen i Metropolitan Correctional Center i New York.