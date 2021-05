UROKRÅKE: Katey Sagal i «Rebel». Foto: Karen Ballard / American Broadcasting Companies/ Disney

TV-anmeldelse «Rebel»: Rebell uten troverdighet

Karikert, støvete og gammelmodig – og allerede kansellert.

Av Morten Ståle Nilsen

«Rebel»

Amerikansk krimdrama i 10 episoder

Premiere på Disney+ fredag 28. januar

Serieskaper: Krista Vernoff

Med: Katey Sagal, John Corbett, Andy Garcia, Lex Scott Davis, Tamala Renée Jones, James Lesure, Kevin Zegers, Ariela Barer, Mary McDonnell

Husker du «Erin Brokovich» fra 2000, filmen Julia Roberts fikk Oscar for året etter? Om en ung og arbeidsledig alenemor som ved hjelp av viljestyrke, næringsvett og desperasjon ender opp som etterforsker i et advokatfirma – og en feiret aktivist?

Om du gjør, erindrer du kanskje at filmens Brokovich, i tillegg til å ha masse sjarm (og Julia Roberts’ smil), kunne være nokså slitsom og selvrettferdig også?

Om du ikke husker, kan du få en påminnelse nå. «Rebel» er nemlig en dramaserie som påberoper seg å være «inspirert av nåtidens Erin Brokovich». Som er et menneske av kjøtt og blod, fortsatt aktiv og engasjert.

DEN VIRKELIGE ERIN BROKOVICH: Her fotografert i Brisbane, Australia i oktober 2019. Foto: Jono Searle / AAP

«Erin Brokovich» heter ikke «Erin Brokovich» i «Rebel». Hun heter Annie Bello, og spilles av Katey Sagal (alle kaller henne bare «Rebel»). Hvorfor den virkelige Erin Brokovich ikke har lånt ut navnet sitt til serien, slik hun gjorde til filmen, vites ikke. Kanskje hun skjønte at den ikke kom til å bli noe bra?

I liket med den Erin Brokovich vi ble kjent med i 2000, og hun som eksisterer i virkeligheten, har seriens Rebel unger og et par eks-ektemenn, samt én nåværende innen sistnevnte kategori, nemlig Grady (Corbett). De er stort sett gode venner alle sammen, selv om Rebel mistenker at Grady vil skilles, og misliker at eks-mann nummer to, Benji (Lesure), er blitt den han er blitt.

MANGE VENNER: Katey Sagal, nummer fire fra venstre, i «Rebel». Foto: Pamela Littky / American Broadcasting Companies / Disney+

Benji er nemlig forretningsadvokat – og stinn av spenn. Rebel har på sin side forblitt en aktivist, på jobb i de gode sakenes tjeneste, en som bruker energien sin til å skinne et rettferdighetens lys i de farlige samfunnsfiendenes ansikter. At Benji prøver å lokke datteren deres Cassidy (Scott Davis) over til den mørke siden, gjør ikke forholdet dem imellom lettere.

REBELLEN OG SJEFEN HENNES: Katey Sagal og Andy Garcia i «Rebel». Foto: Temma Hankin / American Broadcasting Companies / Disney+

Ellers er de en usedvanlig sammensveiset gjeng, gynekolog-sønnen Nate (Zegers), Grady og Rebels adoptivdatter Ziggy (Barer), svigersøster Lana (Jones) og hele bøtteballetten. Med i bildet er også Julian Cruz (Garcia), eieren av advokatkontoret Rebel arbeider for.

Den gode saken Rebel er opptatt av, er krigen mot legemiddelfirmaet Stonemore. De har utviklet og lansert en mekanisk hjerteklaff som vår heltinne er overbevist om at har ødelagt mange liv, inkludert det til Cruz’ nylig avdøde kone og venninnen Helen (McDonnell).

I tillegg til denne David-mot-Goliat krigen, som jeg er sikker på at vil utspille seg over alle de 10 episodene, kommer kampene i hverdagen: Sørge for at Ziggy, som har vært avhengig av opiater, ikke får tilbakefall, og sørge for at kvinner i nabolaget ikke blir utsatt for vold i hjemmet.

SAMMENSVEISET GJENG? Lex Scott Davis, Tamala Joines og Katey Sagal i «Rebel». Foto: Temma Hankin / American Broadcasting Companies / Disney+

Mest av alt minner «Rebel» om en serie fra 1980- eller 90-tallet, en fjern tid da de tre store amerikanske «network»-kanalene i stor grad bestemte hva det var vi fikk se på TV, også her i Norge (det er den ene av de tre, ABC, som står for denne). Før strømmetjenestene kom på banen, før den store «serie-revolusjonen» anført av «The Sopranos» var et faktum og før DVD-disken gjorde det lett for oss alle å bli våre egne underholdningssjefer.

Dramaet er utroverdig og støvete, actionsekvensene er latterlige og humoren lavpannet, karakterene er karikerte og ikke så rent lite irriterende, mangelen på visuell og estetisk fingerspissfølelse får en til å tenke på serier en for lengst har glemt, men som pleide å gå på TVNorge og TV 2 for 25 år siden. «Rebel» er kort sagt håpløs gammeldags.

Gode skuespillere – Sagal, Garcia – skusles bort i dumme, sjarmløse roller. Men ikke for lenge. Det er nemlig allerede bestemt at det ikke blir noen sesong 2. Det er en avgjørelse som lar seg forstå.

Anmelderen har sett to av 10 episoder