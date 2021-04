STRØMMER DÅRLIG: «Senkveld» med Stian Blipp og Helene Olafsen strømmer dårlig på TV 2 Sumo. Bortsett fra sesongpremieren på «Senkveld» som er blitt sett av 37.000 på TV 2 Sumo, ligger de øvrige programmene denne vinteren mellom 21.000 og 14.000. Foto: Marit Hommedal / NTB

Seertallene for «Senkveld» fortsetter å falle

Fredagens seertall for «Senkveld» er sesongens nest dårligste. Totalt sett har 314.000 seere fått med seg det åttende programmet av talkshowet så langt.

Det er lite sannsynlig at dette seertallet kommer til å øke noe særlig. Av 314.000 seere var det 10.000 som inntil mandag morgen hadde sett programmet på TV 2 Sumo.

Med unntak av sesongpremieren på «Senkveld» som er blitt sett av 37.000 på TV 2 Sumo, ligger strømmetallene for de øvrige programmene mellom 21.000 og 14.000. Mandag ble det klart at «Senkveld» er historie etter 20 år på skjermen på TV 2.

På VGs spørsmål tidligere mandag om hva TV 2 når skal erstatte «Senkveld» med, svarte programredaktør i TV 2 Kathrine Haldorsen slik:

STRØMMER DÅRLIG: – Vi må lete etter innhold som også strømmer godt. Det har ikke «Senkveld» gjort, sier programredaktør i TV 2 Kathrine Haldorsen Foto: Jan-Petter Dahl, TV 2

– Vi må lete etter innhold som også strømmer godt. Det har ikke «Senkveld» gjort. Men det er på den annen side ikke mange talkshow som gjør.

Slik er seerstatistikken for «Senkveld» så langt i denne siste sesongen ifølge seertall fra TV 2.

Program 1:

410.000 seere (av dette så 37.000 programmet på Sumo)

Program 2:

361.000 seere (av dette så 14.000 programmet på Sumo)

Program 3:

244.000 seere (av dette så 14.000 programmet på Sumo)

Program 4:

404.000 seere (av dette så 19.000 programmet på Sumo)

Program 5:

381.000 seere (av dette så 15.000 programmet på Sumo)

Program 6:

410.000 seere (av dette så 21.000 programmet på Sumo)

Program 7:

325.000 seere (av dette så 15.000 programmet på Sumo)

Program 8:

314.000 seere (av dette så 10.000 programmet på Sumo)

På sesongbasis har Helene Olafsen (30) og Stian Blipp (31) siden de overtok «Senkveld» høsten 2018, mistet 157.000 seere. Første sesong endte de to opp med et snitt på totalt på 537.000 seere, av disse utgjorde 451.000 såkalt førstegangs-seeing. Snittet for de tre programmene denne sesongen så langt er 336.00 ifølge tall fra TV 2.