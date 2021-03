Forlater TV-jobb etter Markle-uttalelser

Piers Morgan forlater jobben som programleder for «Good Morning Britain». Det skjer etter at over 40.000 mennesker har klagd på uttalelser han kom med om Meghan Markle på TV-skjermen mandag.

Av Jostein Matre

Det er TV-kanalen ITV som tirsdag kveld selv melder at Morgan slutter.

I en kort uttalelse skriver TV-kanalen følgende:

«Etter diskusjoner med ITV har Piers Morgan bestemt seg for at dette er tidspunktet å forlate «Good Morning Britain» på».

ITV skriver videre at de har godtatt hans avgjørelse, men at de ikke har mer å si om saken.

Selv la Morgan ut denne twittermeldingen til sine 7,7 millioner følgere tirsdag kveld:

FERDIG: Piers Morgan skal ikke lenger lede ITVs frukost-TV. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Dette skjer like etter at det ble klart at Morgan skal granskes av det britiske medietilsynet for kommentarer han har kommet med om Meghan Markle.

Noe blant annet Variety meldte mandag.

De skriver at så mange som 41.000 mennesker har sendt klage på programlederen.

På mandag sa han at han ikke tror på Markels uttalelse om sin egen mentale helse. I intervjuet hun og hennes ektemann prins Harry nylig gjorde med Oprah Winfrey.

Her snakket hertuginnen blant annet om hvordan hun ikke lenger ville leve, og hevdet hun hadde tatt kontakt med folk i Kongehuset om dette, men blitt avvist.

– Hvem gikk du til? Hva sa de til deg? Beklager, men jeg tror ikke på et ord av de hun sa. Jeg ville ikke en gang trodd på henne om hun hadde lest opp værmeldingen til meg, sa Morgan i direktesendingen.