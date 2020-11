IKKE UTE: Hverken, Snipp eller Snapp eller Donald Duck og de andre vennene hans er ute - ihvertfall ikke denne julen. Foto: NRK

«Donald Duck og vennene hans» er reddet på NRK

Det blir «Donald Duck og vennene hans» på NRK på julaften i år også. Men foreløpig gjelder avtalen bare for 2020.

Nå nettopp

Det bekrefter Fredrik Luihn, innkjøpssjef i NRK, overfor VG fredag.

– Disney-forhandlingene er i boks. Vi er nå enige slik at du kan se Donald Duck og vennene hans på NRK til jul, skriver Luihn i en SMS til VG.

«Donald Duck og vennene hans» har vært en juletradisjon for mange i flere tiår. I slutten av oktober skrev VG at det fortsatt var usikkert om den fjærkledde hissigproppen dukket opp på NRK julaften. Men nå er det altså avklart. Men foreløpig gjelder avtalen bare for julen 2020.

OPP MED HUMØRET: Nå kan Donald Duck og alle vennene hans i Norge smile. Det blir jul på NRK slik det nesten alltid har vært. Foto: Disney

– Så vi er i tilsvarende situasjon som vi var i høsten 2019 etter at avtalen for julen 2019 var signert. Utover det har jeg ikke noen kommentarer angående selve avtalen og forhandlingene, skriver Fredrik Luihn videre.

Etter det VG forstår har mye av usikkerheten rundt Donald Ducks fremtid på NRK i julen vært knyttet til at Disney er i full gang med lanseringen av sin nye strømmetjeneste Disney+, hvor det satses stort på kjente og kjære figurer. Dermed kan det bli et spørsmål om hvor for eksempel «Donald Duck og vennene hans» skal feire jul i fremtiden.

TRE NØTTER TIL ASKEPOTT: «Tre nøtter til Askepott» kommer på julaften i år også. Libuše Šafránková spiller Askepott og prinsen spilles av Pavel Travnicek. Foto: NRK

– Generelt kan jeg si at det er en trend når større aktører lanserer sine egne strømmetjenester, ønsker de å beholde sine egne titler, sa Luihn til VG i slutten av oktober.

Men julen 2020 er altså reddet. Dermed blir det en god gammeldags TV-julaften på NRK1 med både Donald Duck og juleklassikeren over alle juleklassikere «Tre nøtter til Askepott» i år også.

Julefeiring med «Donald Duck og vennene hans» har en lang tradisjon over store deler av verden. «From All of Us to All of You», som er originaltittelen på denne julespesialen, ble første gang vist i desember 1958 på amerikansk TV. På norsk TV og da i hovedsak NRK, har Donald Duck og vennene hans med noen unntak vært faste gjester på julaften siden 1979. Mange stiftet nok også bekjentskap med «Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul» på svensk TV julaften allerede tidlig på 1970-tallet.

Publisert: 13.11.20 kl. 10:23

Mer om Strømmetjeneste NRK Disney Disney+