TV-FJES: Alexander Abdallah er blitt populær gjennom den svenske serien «Snabba Cash». Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

«Snabba cash»-stjernen om fansen: − De spør om vi skal lage barn

Alexander Abdallah (28) spiller gangster og drapsmann på TV, men det skremmer ikke seerne.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rollen som Salim i svenske «Snabba Cash» på Netflix er av det nådeløse slaget. At rollefiguren skulle bli så populær, var Abdallah uforberedt på.

I et intervju med svenske Aftonbladet forteller skuespilleren at Netflix likevel advarte ham på forhånd om at det kunne skje.

– Jeg får så ekstremt mye kjærlighet. Det er et paradis å få så mye kjærlighet, sier 28-åringen, som er født i Uppsala, men har libanesisk opphav.

Han har fått 60.000 nye følgere på Instagram etter premieren i april. Og mange av dem er frimodige.

– Folk har liksom fridd. De spør om vi skal lage barn. Jeg svarer nesten aldri på noe, men jeg leser og synes det er kult, sier Abdallah, som presiserer at han ofte må minne seg på hvorfor han jobber med det han gjør, for ikke å miste bakkekontakten.

Abdallah elsker nemlig oppmerksomhet og har alltid gjort det, forklarer han.

HARD: Alexander Abdallah som Samuel i «Snabba Cash». Foto: Netflix

Noen ganger kan det imidlertid livet i rampelyset bli i meste laget. Som når han er ute og spiser med venner og må sitte med ryggen til resten av lokalet for å få være i fred.

– Men det er sånn man venner seg til. Vil jeg ikke frostyrres, så må jeg kanskje droppe å dra ut.

Spoiler advarsel: Forklarer brutal scene i Netflix-serien «Snabba Cash»

Går til psykolog

Selv om Salim ser ut til å drepe med kaldt blod på TV, er det tydelig for seerne at rollefiguren også har følelser. Abdallah er også svært følsom, og er opptatt av å omfavne sine feminine sider.

– Jeg stopper aldri følelser, så hvis jeg kjenner på noe, så går jeg inn i det.

Men det betyr ikke at livet alltid er lett. Skuespilleren betror i intervjuet at han sliter med angst og har gått til psykolog i perioder siden han var 12 år.

– Jeg har akseptert at jeg alltid kommer til å være et angstbarn, sier han, uten å ville utdype mer.

SPILLER KJÆRESTER: Alexander Abdallah og Evin Ahmad i en scene fra serien. Foto: Netflix

For dem som ikke har fått det med seg, «Snabba Cash» utspiller seg i Stockholm ti år etter hendelsene som er beskrevet i filmtrilogien med samme navn, basert på Jens Lapidus’ bøker.

«Snabba Cash» gikk rett til topps på listen over Netflix’ mest populære seriene/filmene da den ble sluppet før påske, og den ligger i skrivende stund på 6. plass.

VGs anmelder mener TV-serien står seg til en firer på terningen.

Ikke kjæreste

Sentralt i skildringen av det beinharde gangstermiljøet står kjærlighetshistorien til Salim og Leya (spilt Evin Ahmad (30)). I virkeligheten er Abdallah singel. All pågangen fra fans gjør det ikke lettere å finne en kjæreste.

– Når man får så mange tilbud, blir man defensiv og vet ikke riktig helt hvor man skal begynne, sier en humoristisk Abdallah – og røper samtidig at den rette må ha «jævlig mye humor», være kreativ og ha et spennende yrke.

– Og så må hun ha en sykt fin klesstil, sier 28-åringen, som selv er svært opptatt av klær, og ofte poster motebilder på Instagram.

Abdallah er allerede aktuell i en ny TV-serie – «Thunder in my Heart», denne gangen på Viaplay. Den går på lufta 23. mai.