DET ROSA LAGET: Markus og Jan Åge Fjørtoft avbildet på første innspillingsdag i Oslo torsdag. Foto: Marit Aspen»Nordisk Film TV

Her er de nye deltagerne i «Familiens ære»: − Tror han vil overraske

Jan Åge Fjørtoft (54) og Marcus Fjørtoft (27) måtte trekke seg før innspillingen av «Familiens ære» i fjor. Men nå er de «fit for fight».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

– Vi er de rosa panterne, spøker Jan Åge Fjørtoft i et FaceTime-intervju med VG under første innspillingsdag i hovedstaden denne uken.

I likhet med sønnen Markus Fjørtoft er han iført sjokkrosa lagdrakt. De valgte ikke fargen selv.

– Men det skal ikke stå på stil. Vi skal bli moteikoner, om ikke annet, fleiper Markus.

– Håp er jo en egen øvelse, skyter pappa Jan Åge humoristisk inn.

Far og sønn har nemlig fått en ny sjanse til å være med i «Familiens ære» på NRK, etter at de i fjor måtte trekke seg like før avspark.

– Markus måtte tilbake til Skottland tidligere enn planlagt. Pandemien kompliserte alt, forklarer Jan Åge.

Nettopp det å få være på lag med pappa, var det som lokket Markus aller mest til å takke ja.

– Det er en sjelden anledning, og jeg synes det er utrolig gøy. Men det er også veldig spennende å bli kjent med de andre. Så langt har vi veldig god kjemi, forsikrer Marcus.

For alle som ikke fikk med seg første runde av realitykonseptet i fjor, går det hele ut på at seks norske idrettsfamilier skal konkurrere mot hverandre.

Hvert lag består av en kjent idrettsutøver og vedkommendes sønn eller datter, som også er aktiv på sportsarenaen.

Her er årets deltagere:

Sprinterne Leon (20) og Quincy Douglas (45), sprangrytterne Victoria (29) og Geir Gulliksen (61), håndballspillerne Julius (17) og Susann Goksør Bjerkrheim (50), Thea (17) og Sahra Hausmann (48) – henholdsvis fotball- og håndballspiller, og Henrik (17) og Frode Hagen (46), også håndballspillere.

Jan Åge la opp som fotballspiller i 2001, etter en solid karriere både Norge og utlandet. Han har siden jobbet som fotballtrener, manager, TV-kommentator og selvstendig næringsdrivende.

Sønnen Markus spilte collegefotball mens han tok master i økonomi på Duke University i USA. Han spiller for tiden for Ayr United i Skottland. 27-åringen har tidligere spilt for Southern United FC i New Zealand og Hamilton Academical i den skotske eliteserien.

TV-INNSPILLING: Markus og Jan Åge Fjørtoft i sving foran kamera. Foto: Cato Ingebrigtsen, Nordisk Film TV/NRK

– Det er skummelt å si på forhånd hvordan dette går, for aller helst liker jeg jo å konkurrere mot og ikke med Marcus, sier Jan Åge.

Han har imidlertid en klar strategi.

– Som hærfører i kraft av alder, satser jeg på at Marcus’ attributter skal veie opp for mine fysiske handikap. Marcus er veldig godt trent.

Marcus på sin side mener at farens psyke kan komme godt med.

– Pappa har gjennom en lang fotballkarriere vist at han presterer når det gjelder. Jeg har tro på at det vil skje her også. Han er «man of the moment».

Han vektlegger i tillegg farens sterke vilje.

– Selv om han har fysiske begrensninger, tror jeg pappa vil overraske både andre og seg selv.

Marcus mener det er en styrke at de har de samme prinsippene.

– Men det må fungere i praksis, ikke bare i teorien. Uansett er jeg optimistisk, sier 27-åringen.

DELTAGERNE: F.v.: Quincy og Leon Douglas, Sahra og Thea Hausmann, Julius og Susann Goksør Bjerkrheim, Geir og Victoria Gulliksen, Henrik og Frode Hagen – og Jan Åge og Markus Fjørtoft. Foran: Programleder Kjetil André Aamodt. Foto: Cato Ingebrigtsen, Nordisk Film TV/NRK

VGs anmelder ga «Familiens ære» terningkast tre i fjor, men over 800.000 seere i snitt benket seg foran serien hver uke. Den gangen var det ishockeyspillerne Petter (59) og Patrick Thoresen (37) som stakk av med seieren.

Kjetil André Aamodt (49) gjør reprise i jobben som programleder når sesong to har premiere i september.