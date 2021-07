OMKOM: Naya Rivera, her på en rød løper i februar 2016. Foto: LuMarPhoto / AFF

Søsteren etter Naya Riveras død: − Ville klemt litt hardere

Ett år etter at «Glee»-stjernen Naya Rivera ble funnet død, forteller familien at de «tar én dag av gangen».

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Naya Rivera (33) var på båttur med sønnen Josey som da var 4 år da de to ikke kom tilbake med leiebåten i tide 8. juli 2020. Det skal ha vært litt urolig sjø.

Et stort søk ble igangsatt på innsjøen Piru i Ventura County. Sønnen ble funnet uskadet i bunnen av båten, men det tok seks dager før de lokale myndighetene fant Rivera omkommet.

MOR OG SØNN: Naya Rivera med sønnen Josey på premiere på den andre Lego-filmen i februar 2019. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Moren og søsteren hennes, Yolanda og Nickayla Previtire, stilte onsdag på «Good Morning America» og snakket om savnet etter datteren og søsteren ett år etter tragedien.

– Noen ganger er vi redd for at sorgen blir så tung at vi blir redd for oss selv fordi det er vanskelig. Ingen ord kan beskrive hva vi gikk gjennom. Alt vi vet er at vi har hverandre, sier moren.

SØSTER: Lillesøsteren Nickayla tar seg nå av Nayas sønn. Her på en rød løper i november 2016. Foto: Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES

Søsteren forteller at det som holder dem oppe er å ta én dag av gangen:

– Og å leve livet til det fulle og elske hverandre til det fulle og ikke angre på noe. For jeg vet at om vi kunne skru tiden tilbake, ville vi klemmet litt hardere, sier Nickayla.

Skal ha reddet sønnen

Ifølge politiet forklarte Nayas sønn at de hadde badet og at moren hadde dyttet ham opp i båten og deretter forsvunnet i vannet.

– Hun må ha klart å samle nok energi til å få sønnen sin tilbake i båten, men ikke nok til å redde seg selv, sa sheriffen i Ventura County.

LETEAKSJON: Det ble søkt både fra land og på vann etter at Rivera ble meldt savnet for ett år siden. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Moren snakket med Naya og Josey via Facetime dagen de forsvant, og skjermdumper hun tok av barnebarnet i samtalen var med på å lokalisere hvor de skulle lete.

De beskriver de første fem dagen av søket som «helt forferdelig» og «et sant helvete», men at funnet var en form for lettelse.

Søsteren oppdrar nevøen

Sønnen Josey Hollis Dorsey fikk Rivera med skuespiller Ryan Dorsey. De to giftet seg i 2014, men skilte seg 2018 etter noen turbulente år med ekteskap.

Søsteren Nickayla bor nå med Josey og hans far for å hjelpe til å oppdra gutten, og familien forteller at 5-åringen er «en gutteutgave av Naya» og elsker å underholde.

STJERNE: «Glee»-stjernen Naya Rivera i april 2016. Foto: VALERIE MACON / AFP

Moren sier hun håper at Nayas ettermæle kan være å lære folk å elske og å bry seg.

– Og det å bare leve livet. Gud har gitt deg ett liv. Du er din egen person, elsk den du er, for du får ikke et annet liv, sier hun til «Good Morning America».

Rivera var mest kjent for rollen som Santana Lopez i den musikalske serien «Glee».