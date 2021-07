TV-KLAR: Michelle Monaghan, her på et Golden Globe-arrangement i Hollywood i november i fjor. Foto: MARK RALSTON / AFP

Michelle Monaghan skal spille tvillinger i TV-thriller

Skuespilleren (45) skal fylle to roller i psykologisk drama på Netflix.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Michelle Monaghan, kjent fra filmer og serier som «En ekte mann», «Kiss Kiss Bang Bang, «The Best Of Me», «Mission Impossible og «True Detective», skal spille hovedrollene i miniserien «Echoes».

Det melder Variety, som skriver at thriller-mysteriet handler om to eneggede tvillinger, Leni og Gina. De deler en farlig hemmelighet. Siden de var barn har de nemlig jevnlig byttet identitet med hverandre uten at noen vet det. Det har resultert i et krevende dobbeltliv som voksne.

Kvinnene deler to hjem, to ektemenn og ett barn.

Det nøye organiserte dobbeltspillet støter på store vanskeligheter når den ene av tvillingene brått forsvinner. For selv om de veksler på å leve hverandres liv og er prikk like av utseende, så er de veldig ulike personlighetsmessig. Den ene er rolig av natur, den andre ganske så rebelsk.

Hvem som skal fylle de øvrige rollen i den syv episoder lange serien, er ikke kunngjort.

Dette blir andre Netflix-serie for Monaghan på kort tid. Hun var også aktuell i fjorårsserien «Messiah». Hun er også aktuell i «The Path» på Hulu.

«Echoes» er den første serien som følge av multiavtalen mellom strømmegiganten og den Pulitzer-belønnede skribenten og produsenten Brian Yorkey (51). Det er imidlertid Vanessa Gazy (35), kjent for «Eden», som skriver manuset og står som serieskaper.

Monaghan har ennå ikke kommentert den kommende rollen. Hun har for øvrige mange andre jern i ilden også. På filmnettstedet IMDb står 45-åringen oppført med ikke mindre enn fem andre prosjekter enn det nevnte.

