Jakten»-Gudrun om kliningen: – Driver ikke med nussing

TV 2018-10-08T18:54:20Z

Gudrun Austli (38) bestemte tidlig i «Jakten på kjærligheten» at dersom hun skulle ta det rette valget, måtte hun teste ut kandidatene.

Publisert: 08.10.18 20:54

Sauebonden fra Snåsa har for lengst vist både friere og TV-seere at hun ønsker å være fysisk med de håpefulle mennene for på den måten å teste ut om kjemien virkelig er der.

I mandagens episode er det nettopp Gudrun som sørger for sesongens aller første «Jakten»-kyss – når det begynner å dampe mellom henne og Vegar Valbø (31) på kjøkkenet. Mens de øvrige tre frierne befinner seg andre steder i huset, blir det riktig så hett mellom Gudrun og Vegar.

– Det var vel jeg som var mest frempå. men jeg driver ikke med nussing. Skal man finne ut av noe, må man trå litt til, sier en leende Gudrun til VG.

– Jeg har signalisert til de andre at det gjelder å være litt «på». Jeg vil heller at det skjer noe enn at det ikke skjer noe. Det å sitte avventende, er ikke min greie. Når man blir med på noe sånt som dette, må man slippe seg litt løs.

Det å se seg selv på TV i de ulike «Jakten»-settingene, beskriver Gudrun som både «kleint og morsomt».

– De som kjenner meg, får nok litt sjokk over å se hvor mange hemninger jeg faktisk slipper. Men jeg gikk noen runder på forhånd på hvor langt jeg skulle tørre å gå.

– Og hvor går den grensen?

– Jeg prøvde å være åpen for alle. Det finnes jo ingen garanti for at man finner den rette gjennom programmet, så jeg bestemte meg fra starten om at jeg uansett skulle kose meg å ha det gøy. At jeg kysset Vegar, betydde ikke at jeg ikke kunne flørte med andre etterpå. Det er fire flotte menn, så det kan komme nye overraskelser, svarer hun hemmelighetsfullt.

Gudrun, som jobber som filmprodusent, har imidlertid flere friere enn dem man ser på skjermen. TV-seere har nemlig også meldt sin interesse gjennom sosiale medier.

– Det er en del menn på restplass, ja, innrømmer 38-åringen.

Men så lenge TV-serien går, er det ingen ekstrafriere som får respons fra Gudrun.

– Dersom det skulle bli aktuelt, får de vente til senere, forklarer hun.

Vegar hadde ikke selv sett kysseklippet før det ble vist på TV, men gruet seg ikke.

– Jeg har vel sørget for nok «pute-TV» allerede, så det går nok bra. Men det er første gang jeg kliner på TV.

Han er fast bestemt på at det var Gudrun som tok initiativet til den hete stunden.

– Hun hadde hintet, men jeg tenkte å holde an litt, sier Vegar til VG.

Da det først skjedde, slapp han henne ikke så lett. Vegar betror at han på det tidspunktet hadde fått varme følelser for den sprudlende sauebonden.

– Akkurat det med kameraene var litt spesielt, men selve kliningen var veldig ålreit, humrer han.

Drangedal-mannen visste ikke da at han var den aller første som fikk nærkontakt med bondens lepper.

– Jeg turte ikke å spørre heller om det var rutine for henne å ta en sånn liten runde med alle frierne. Men når jeg i ettertid fikk vite at jeg var den første, så var det selvsagt veldig stas. Alltid morsomt å være først, sier en smilende Vegar.

31-åringen liker å følge med på serien fra sofaen.

– Det er jo litt gøy å følge med på de andre bøndene og deres friere også.

Hvordan det hele ender, er uvisst frem til finaleepisoden 26. november. Vegar kan imidlertid røpe at han også har fått friere i kjølvannet av TV-serien.

– Jeg har fått noen nye venner på sosiale medier, og det er jo bare hyggelig, sier han.