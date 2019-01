NYKTRES OPP: Bam Margera sliter med alkoholisme og legger seg nok en gang inn på rehab. Foto: Todd Williamson / Invision

Jackass-stjerne innlagt på rehab for tredje gang

TV 2019-01-03T18:16:41Z

Bam Margera (39) blir ikke kvitt alkoholavhengigheten.

Publisert: 03.01.19 19:16

Det skriver People.com .

Den tidligere skateboard-proffen og «Jackass»-stjernen har vært åpen for sitt vanskelige forhold til alkohol helt siden han fikk problemene, og det var på sin egen Instagram-konto at Margera kom med nyheten.

«På vei til alkohol-rehab for tredje gang», skriver Margera under bildet.

Instagramposten har i skrivende stund over 101.000 liker-kommentarer.

Avgjørelsen kommer ganske nøyaktig ett år etter at han sist sjekket inn på rehab. Da var han nylig pågrepet av politiet for fyllekjøring.

For to år siden åpnet han opp overfor People og fortalte hvordan han måtte ta fem års pause fra skateboardet på grunn av skader han hadde pådratt seg under innspillingene av villmanns-programmet «Jackass».

I stedet brukte han tiden på nattklubbene og drakk seg drita hver kveld.

– Til slutt innså jeg at dette må stoppe. En gang da jeg våknet i mitt eget oppkast og piss, visste jeg at jeg måtte kutte ut, fortalte Margera til People.

Bam Margera var en av de sentrale personene i den beryktede MTV -serien «Jackass» som ble populær verden over i de første årene av 2000-tallet og der det handlet om å overgå hverandre i elleville stønts.

Margera fikk selv to oppfølgere til serien, og deltok også i tre filmer.

Dessverre var også rusen et fast innslag hos medlemmene, noe som endte tragisk for Margeras kollega Ryan Dunn, som i 2011 krasjet sin Porsche i et tre med dobbelt så mye alkohol i blodet som tillatt i delstaten Pennsylvania der ulykken inntraff.

Ryan Dunn ble bare 34 år gammel.