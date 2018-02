TV-KLARE: Carina Dahl og Jan Thomas har gått fra å være kranglefanter til å bli bestevenner. Foto: TERJE BRINGEDAL og THERESE ALICE SANNE

Carina Dahl og Jan Thomas i «71 grader nord»: Gammel ordkrig nesten glemt

Carina Dahl (32) beskrev Jan Thomas (51) som «en uproff drittsekk» i 2012, etter at han hadde uttalt at hun «kledde seg som en hore».

Seks år etter at de kranglet så busta føyk, er både Jan Thomas og Carina Dahl aktuelle i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis (TVN).

Litt motepoliti er han også der, når han allerede på første utflukt i kveldens premiere opplyser en kvinnelig deltager om at stripene i håret har «ødelagt hele bakhodet hennes» og at han «hater sånn voldtekt av håret».

Men sjelden har Jan Thomas provosert så sterkt som da han etter 15-årsjubileet til «God Kveld Norge» for seks år siden ga Carina terningkast 1 og beskrev antrekket som «flaut».

Carina så rødt og tordnet tilbake i et eget blogginnlegg. Da gjorde Jan Thomas vondt til verre med å uttale på «God Kveld Norge»: «Jeg sa at Carina skulle bli mer vågal, men ikke at hun skulle kle seg som en hore ».

Carina svarte med å stemple Jan Thomas som en «uproff drittsekk».

– Jeg syntes det var jævlig kjipt den gangen, men jeg er ikke langsint. Da jeg møtte Jan Thomas i fjor høst på vei ned til Lindesnes og TV-innspilling, fant vi tonen med en gang, sier Carina til VG.

Jan Thomas innser i dag at han burde holdt seg for god for å bruke de ordene han brukte. Gjennom 10 år som motepoliti i Se og Hør er han nøye på å være konstruktiv.

– Men her kom det feil ut. Jeg er en voksen mann og burde bruke andre ord. Som fagperson sier man ikke at noen kler seg horete, sier stylistveteranen til VG.

– Carina er sex på to ben, og jeg elsker henne. Hun er et av de mest sensuelle vesenene jeg har møtt, og i tillegg er hun smart, intelligent, humoristisk og full av selvironi. Den gangen mente hun at jeg var for drøy, og det har hun rett i, sier han.

– Paradokset er at Carina og jeg er veldig like. Jeg kler meg vel litt horete iblant jeg også, og stiller opp med kronjuvelene mine titt og ofte. Norge har nok fått dosen sin, ler han.

De to har møttes iblant siden 2012 og delt en klem i ny og ne. Men krangelen har aldri siden vært et tema.

– Jan Thomas har til og med gitt meg fine terningkast. Da vi møttes igjen nå, lo vi litt av det som skjedde, men det var ikke noe vi snakket om. I stedet fant vi en trygghet i hverandre. Ofte når vi ble fraktet i bil under innspillingen, lå vi og sov i hverandres fang, forteller Carina.

Carina hadde forut for gallaen i 2012 vært med på en «bli ny»-seanse med Jan Thomas. Men rådene 32-åringen fikk av Jan Thomas, var at hun burde tørre å være mer vågal.

– Da bestemte jeg meg for å følge de rådene. Jeg stilte med en crazy frisyre og en fin kjole. Litt i tvil var jeg, men kjæresten min sa at jeg var kjempefin. Aldri har jeg vel heller fått så mange komplimenter som nettopp den kvelden. Så jeg følte meg bra, sier hun.

Den knusende dommen til Jan Thomas sørget imidlertid for røff landing.

– Terningkast er morsomt, og man skal ikke ta dem så på alvor. Men kritikken var ikke konstruktiv. Jan Thomas er et forbilde for mange og må tenke på hvordan han ordlegger seg, sier Carina.

Men hun har altså tilgitt.

– Han ble nok bare revet med. Det som er artig med vennskapet vårt i dag, er at jeg prøver å dra ham med på sosiale ting, mens han faktisk kan gi meg gode klesråd før jeg skal på fest. Ellers vil jeg si som Petter Stordalen da han vant en best kledd-pris nylig: «Man skal kle seg som man vil». Så lenge jeg er et snilt medmenneske, bryr jeg meg ikke så voldsomt om hva andre mener.

Et medmenneske demonstrer Carina at hun er når Jan Thomas i kveldens episode frykter han har fått flått inni buksen og drar av seg alle plaggene til han står med helt naken underkropp. Det er nemlig Carina som må jakte flått på Jan Thomas’ edlere deler.

– Her måtte all sjenanse legges til side, ler hun.

Jan Thomas, som startet modellkarrieren som 16-åring, er heller ikke sjenert:

– Jeg har stått naken foran så mange i så ulike settinger at det har jeg et avslappet forhold til. Jeg bryr meg ikke om at noen ser rumpa mi, flirer han.

– Men jeg har ikke noe eksponeringsbehov, altså.