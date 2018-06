KLARE FOR MESTERNES: Glenn Solberg, Ann Kristin Flatland, Karoline Dyhre Breivang og Ole Martin Årst. Foto: Scanpix

Her er deltakerne i «Mesternes mester» 2019

Publisert: 12.06.18 12:54 Oppdatert: 12.06.18 14:38

TV 2018-06-12T10:54:17Z

Skiskytter Lars Berger (39), håndballstjernen Glenn Solberg (46) og høydehopper Hanne Haugland (50) skal møtes i NRK-serien.

Innspillingen av den tiende sesongen av «Mesternes mester» er snart i gang på Mallorca i Spania.

Denne uken reiser deltakerne ned til programleder Dag Erik Pedersen, som allerede er på plass, for å begynne på konkurransen.

– Nå er vi tilbake i Spania der eventyret startet i 2008. Det er nesten uvirkelig å tenke på, sier programleder Pedersen i en pressemelding.

Les også : Dag Erik Pedersen skiller lag med samboeren

Deltakerne som er med i år spenner fra cheerleader Kine Olsen Vedelden på 23, for øvrig datter av Egil «Drillo» Olsen , til «Farmen kjendis»-vinner Pål Anders Ullevålsæter på 49:

Lars Berger (39), skiskyting og langrenn

Karoline Dyhre Breivang (38), håndball

Ann Kristin Flatland (35), skiskyting

Hanne Haugland (50), høydehopp

Tom Hilde (30), skihopp

Karina Hollekim (42), fristil skikjøring og basehopp

Glenn Solberg (46), håndball

Pål Anders Ullevålsæter (49), motocross og enduro

Kine Olsen Vedelden (23), cheerleading

Ole Martin Årst (43), fotball

Fikk du med deg? Tidligere «Mesternes mester»-deltaker Helene Olafsen har fått ny TV-jobb

I forrige sesong vant Gro Hammerseng-Edin , som første kvinne , «Mesternes mester».

– Jeg er virkelig overrasket over hvor sykt glad jeg ble da jeg skjønte at jeg hadde vunnet «Mesternes Mester». Det er jo tross alt bare et TV-program, sier Gro Hammerseng-Edin til VG.

Innspillingen av de nye programmene går frem til begynnelsen av juli, og skal etter planen vises på TV i starten av 2019.