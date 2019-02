HELT CHEF: Christer Rødseth fra «Farmen kjendis» er både kjøkkensjef på Vaaghals i Oslo og kaptein på det norske kokkelandslaget – i en alder av 28 år! Foto: Hallgeir Vågenes

«Farmen kjendis»-Christer kaller seg skeiv: – Homofili høres ut som en sykdom

Én ting får tv-seerne aldri vite om mesterkokken Christer Rødseth (28) under årets utgave av «Farmen kjendis» – hans legning.

Publisert: 14.02.19 15:42







– Alle deltagerne der inne visste det, men for produksjonen ble det aldri noe tema. Men jeg synes det er en god historie; gjennom «Farmen kjendis» blir tv-seerne kjent med halve meg. I dette intervjuet kan de bli kjent med hele meg, sier Rødseth til VG i en pause på restauranten Vaaghals i Oslo, der han er kjøkkensjef.

– På gården fremstår jeg nok lugn og glad – og det er jeg jo også – men jeg har også en side med mer sassy humor og frekke kommentarer, påpeker Rødseth som mener at det dessverre fremdeles kan være noe negativt med å komme ut av skapet.

– At jeg er skeiv – jeg hater ordet homofili, det høres ut som en sykdom – vil komme frem uansett, og da synes jeg dette er en god anledning til å presentere hvem jeg er. Jeg har ingen historie med tunge stunder på gutterommet med destruktive tanker, men har et svært godt liv med en god karriere bak meg allerede, sier 28-åringen fra Aurskog som har to VM-titler i kokkekunst som assistent og har tatt flere medaljer med det norske kokkelandslaget der han er kaptein.

Christer Rødseth har alltid vært åpen om sin legning og aldri fornektet den. Selv har han visst at han var skeiv fra han var 13–14 år, selv om moren mener å ha forstått det da han var ni.

– Ikke vet jeg helt hvordan, men hovedsaken er at både mamma og pappa og alle søsknene mine har vært helt supre. Det var folk i familien som jeg trodde skulle være skeptiske fordi jeg var skeiv, men det viste seg å være helt feil. Og hvis noen er skeptiske til det, er det ikke deg det er noe galt med, ikke sant?

DRØMMER OM FAMILIE: Christer Rødseth vil jobbe intensivt i fem-seks år før han ønsker å trekke seg litt tilbake og stifte familie. Foto: Hallgeir Vågenes

Her ligger også hans råd til andre som fremdeles sliter med å åpne sitt eget skap.

– Alle mennesker er individuelle, alle har noe å slite med. Det gjelder å stå på sitt og fokusere på å leve det livet du har lyst til å leve!

Han smiler.

– Jeg husker pappa en gang kjørte meg til Blaker på korpsøvelse. Da spurte han forsiktig om jeg ikke hadde fått meg kjæreste. En gutt – eller kanskje en jente? Jeg ante et lite håp hos han der!

Hans bestemor – som Christer hadde et svært nært forhold til – var kanskje ikke like lett å overbevise.

– Jeg var fryktelig glad i henne. Hun døde i 2010, men på det meste besøkte jeg henne to-tre ganger i uken. Vi hadde det veldig morsomt sammen. Jeg husker da hun så to menn som hadde giftet seg komme ut av en limousin. Da sa hun bare «æsj!». Ja ja, tenkte jeg. Hun er gammel og jeg skal ikke belære henne om hva som er rett eller galt – jeg hadde ikke lyst til å ødelegge det fine vi hadde sammen. Men etter hvert spurte hun meg om jeg var mannevenn, og det siste året før hun døde, sa hun at det ikke var så viktig om jeg hadde gutt eller jente som kjæreste, sier Rødseth.

Nå blir han stille.

– Jeg blir rørt hver gang jeg tenker på det. Men det er en fin historie å tenke på i dag. Det var jeg som fant henne. Jeg jobbet på Le Canard da jeg fikk beskjed om at ingen hadde fått tak i henne hele dagen. Da var det å hente onkel og haste opp til leiligheten min på Kjelsås for å hente nøkkel, før vi reiste til Skillebekk hvor hun bodde, forteller Rødseth og trekker pusten.

– Hun lå på gulvet. Det gikk et par timer før hun forsvant for godt, men jeg rakk frem. Hun døde ikke alene, og jeg vet at hun også merket det og var takknemlig, sier han og smiler.

– Min andre bestemor – hun er 96 nå – fikk slag i fjor, rett før jeg skulle inn i «Farmen kjendis». Det gjorde meg veldig usikker på om jeg ville være med. Jeg hadde ikke lyst til ikke å være der i tilfelle hun også skulle gå bort. Det skjedde heldigvis ikke.

– Du vokste opp i Aurskog som er et ganske lite sted og et gjennomsiktig samfunn. Hadde du noen negative erfaringer som skeiv?

PÅ FARMEN: Christer Rødseth fikk flere nye venner inne på gården. Mina Hadjian snakker han med hver dag. – Han er gullet mitt, sier Hadjian til VG. Foto: Fredrik Hagen

– Det lille som var, brydde jeg meg ikke så mye om. Jeg var så fokusert på å jobbe at jeg ikke gadd å kaste bort tid på det. I en periode spilte jeg i korps, i storband, var instruktør i korpset og jobbet på restauranten Fjøset, samtidig som jeg gikk på skolen. Da bryr det meg minimalt når en Volvo 240 stopper meg og gutta spør: «Ække du homo da? Hvorfor er'u ikke hjemme og suger pikk?». Det forundrer meg hver gang at når noen sier de er skeiv, er det første de andre tenker på hva man gjør i sengen, sier Rødseth.

– Hva med kokkemiljøet?

– I starten ble det noen homovitser, ja. At jeg burde servere, jeg som var homo. Jeg ble jo kalt Fister i læretiden ... Men det var bare gøy. Jeg leverte bra og gjorde jobben min, da ga det seg etter hvert. Jeg begynte å ta igjen og lage humor av det i stedet.

Christer Rødseth kommer aldri til å gi opp kokkekunstene sine, men konkurransemessig er planen å gi seg etter OL i februar neste år. Han drømmer om å bytte ut en hektisk karriere med et roligere familieliv innen han blir 35, gjerne hjemme i Aurskog.

– Det er klart jeg skal ha familie. Volvo, hus, hage, familie – hele idyllen. Men først må jeg finne meg en mann. Skal jeg flytte tilbake til Aurskog som single, kan jeg like gjerne kjøpe meg fem katter, ler han.

– Jeg har en gudsønn – med to mødre – på to og et halvt år som er helt fantastisk og stadig spør etter onkel Christer. Jeg er sikker på at jeg har eggstokker, for det er full eggproduksjon hver gang jeg møter han!

Foreløpig er han single. Med ti til tolv timers arbeidsdager fra tidlig i tenårene har det ikke blitt mange langvarige forhold.

– Jeg hadde vel et forhold på et par måneder da jeg var nitten, og kjæreste fra jeg var 24 til jeg var 26. Men foreløpig har jeg valgt å gønne på med karrieren. Og det forklarer jeg på hver date; hør her, dette er greia, dette må du vite – jeg jobber jævlig mye!

– Har medvirkningen i «Farmen kjendis» ført til økt oppmerksomhet på fronten?

– Definitivt. Det har vært mange meldinger, men jeg avviser alle glatt. Ikke misforstå – det er veldig hyggelig, men jeg har bare ikke tid akkurat nå. Og jeg har ikke hjerte til å såre noen.