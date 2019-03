VGs TV-anmelder: De ti beste dokumentarene akkurat nå

Musikkfestivalen som gikk rett i dass, den kjekke seriemorderen og Vietnamkrigen. Morten Ståle Nilsen har plukket ut sine dokumentarfavoritter akkurat nå.

Publisert: 01.03.19 16:15







Strømmetjenestene – øh – overstrømmes av dokumentarfilmer. Det er primært to årsaker til det.

Den første er at vi lever i en tid da alt blir dokumentert, via video og bilder på mobiltelefoner og sosiale medier. Det er med andre ord rikelig med råmateriale for dokumentarister å arbeide med.

Den andre er at strømmegigantene trenger innhold, innhold, innhold; jo mer, jo raskere, jo bedre! Så du vil lage en 10 timer lang dokumentar om en obskur sexkult eller et glemt svensk danseband fra 1970-tallet, sier du? Gå i gang!

Kvaliteten er varierende. Strømmetjenestenes dokumentarer bærer noen ganger preg av å være hastig satt sammen, og for uttværet for sitt eget beste (jeg ser på deg ja, «Wild Wild Country»).

Men overfloden innebærer i hvert fall at enhver nisje får sitt, og at intet fenomen er for marginalt for å rettferdiggjøre 90 minutter på Netflix .

Her er 10 av de beste og mest aktuelle strømbare dokumentarene du kan se akkurat nå.

POLITISK PLAGEÅND: Roger Stone, fotografert i Trump Tower (hvor ellers?) i desember 2016. Foto: Spencer Platt / Getty Images North America

Og så ble han jaggu arrestert, gitt

«Get Me Roger Stone» (Netflix)

Sent forrige uke ble den politiske «operatøren» Roger Stone arrestert i forbindelse med Roger Muellers etterforskning av den russiske innblandingen i det amerikanske presidentvalget i 2016. Før den tid hadde Stone levd et langt og fargerikt liv i randsonene av politikken. «Get Me Roger Stone», laget med Stones selvskrytende deltakelse, tegner et bilde av en politisk nihilist som mest av alt er med for å lage helvete for alle han ikke liker. En mer klovneaktig forløper for Steve Bannon. Det er både ubehagelig og fascinerende å se ham i aksjon.

LURENDREIER: Billy McFarland, mannen bak den katastrofale FYRE-festivalen. Foto: Mark Lennihan / TT NYHETSBYRÅN

Festivalen fra helvete

«FYRE: The Greatest Party That Never Happened» (Netflix)

I 2017 inviterte lurendreieren Billy McFarland til musikkfestival og fest på Bahamas. Han lokket med luksusleiligheter, sushikokker og Instagram-modeller – FYRE skulle være en festival for de vakre og velbeslåtte. Det eneste problemet var at McFarland, som aldri hadde arrangert en festival før, ikke ante hva det var han holdt på med. Da de utvalgte ankom øya, ble de møtt med tynne telt, manglende toalettfasiliteter, brødskiver med gulost og – verst av alt – dårlig mobildekning. Millennial-generasjonens svar på Altamont i 1969 var et faktum. Filmen om «katastrofen» er skadefro, og ikke uten grunn.

MEN VISSTE DU AT HUN VAR FRA KLØFTA?: Nesten, i alle fall. Paris Hilton – den nye medetidens mor. Foto: Thomas Nilsson / VG

Rapport fra narsissismens frontlinjer

«The American Meme» (Netflix)

Om du skulle trenge mer bensin til det kulturapokalyptiske bålet etter «FYRE», kan du få det her, i en anekdotisk, men severdig dokumentar om en håndfull av vår tids sosiale medier-kjendiser/«influencere». The Fat Jew, Britanny Furlan, Kirill Bichutsky, Emily Ratajowski og Hailey Baldwin er alle enige om én ting: Den vi har å «takke» for sosiale medier-«virkeligheten», er den nå om dagen relativt tilbaketrukne Paris Hilton (Kløfta, hva har du gjort?). En dag vil vi se tilbake på selv denne som en mer uskyldig, mindre idiotisk tid.

PEN MANN DREPER ALLE HAN KAN: Ted Bundy i juli 1978, da nettet var i ferd med å snøre seg sammen rundt ham. Foto: Anonymous / TT NYHETSBYRÅN

Den kjekke seriemorderen

«Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes» (Netflix)

Vi hører ofte at seriemordere og sexovergripere fremsto som «gode naboer, litt stille av seg» og «en helt vanlig mann» for menneskene som levde i deres nærhet. Den amerikanske psykopaten Ted Bundy (1946-1989) hadde enda ett normalitetskort i ermet: Han så bra ut. Ja, han var kjekk. Og pene folk – de driver da ikke med slikt? Vel, Bundy gjorde det. Han tilsto til slutt 30 drap, men kan ha vært ansvarlig for flere. Denne fire episoder lange serien gir et solid portrett av ham, basert på intervjuer med Bundy selv – med flere.

METALLICA: Å like dem kunne få fatale konsekvenser i West Memphis. Her ved James hetfield i Bergen i 2015. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Heavy metal-mordene

«Paradise Lost» 1, 2 og 3

De tre «Paradise Lost»-filmene, som alle handler om rettsaken mot de såkalte «The West Memphis Three», og det bisarre etterspillet etter denne, ligger alle på HBO. Trilogien er en av de mest oppsiktsvekkende og opprørende «true crime»-verkene som noen gang er blitt laget, omhandlende tre ungdommer som ble beskyldt for drapene på tre guttebarn i Memphis i mai 1993. Hvorfor de ble utpekt? Tja, si det. De likte heavy metal-musikk og så ikke ut som de andre. Det var «bevis» nok i West Memphis. Se – og bli sint.

HIPPESEKTLEDEREN: Charles Manson på vei til et rettsmøte i 1969. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Møkkamennesket vi aldri får nok av

«Mansonsekten – sex, dop og drap» (NRK)

Charles Manson, som døde i november 2017, uten at noen gråt, vil alltid være Hollywoods «favoritt»-psykopat. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor: Han gikk etter deres egne. Quentin Tarantinos film om Manson og hans hippiesekt, «Once Upon A Time In Hollywood», har premiere i juli, med Margot Robbie som Sharon Tate – den unge og gravide skuespilleren som Mansons håndlangere drepte. I mellomtiden kan du friske opp hukommelsen med denne.

MAGER, SKJØR OG GRÅ: Men forfatteren og journalisten Joan Didion går langt for å sikre seg historien. Foto: KATHY WILLENS / ASSOCIATED PRESS

Skjør og knallhard

«Joan Didion: The Center Will Not Hold» (Netflix)

Mansons og hans bande opptrer i denne også – Griffin Dunnes dokumentarfilm om sin tante, forfatteren og journalisten Joan Didion. Didion, som i Norge først og fremst er kjent for sorgklassikeren «De magiske tankers år», ser ut som en pjuskete spurv: Mager, skjør og grå. Men Griffins film viser oss hvor knallhard hun er i arbeidet.

DREPT AV DIKTATORENS SOLDATER: Den chilenske visesangeren Victor Jara. Foto: FUNDACION VICTOR JARA, ANTONIO L / ASSOCIATED PRESS

Musikkhistorien som «true crime»

«Massacre At The Stadium» (Netflix)

Drapet på den chilenske visesangeren Victor Jara i 1973, begått av diktatoren Augusto Pinochets soldater, gjorde artisten til et ikon blant musikalsk og politisk likesinnede på 1970-tallet (bare spør Lillebjørn Nilsen). Den groteske historien har virket å være på vei inn i glemselen i senere år, så det er bra at Netflix minner oss på den. I en serie, «ReMastered», som ofte, men ikke alltid, gir en «true crime»-spinn på den nyere musikkhistorien (se også episodene om Jam Master Jay fra Run D.M.C. og attentatforsøket på reggaekongen Bob Marley i 1976).

MARIHUANA: Netflix er svake for det, spesielt i kombinasjon med drap og mystiske forsvinninger. Foto: Thomas Nilsson / VG

Knark og drap (igjen)

«Murder Mountain» (Netflix)

Kombinasjonen knark og drap er som kryptonitt for Netflix-sjefene. De vil aldri kunne motstå den. De seks episodene av «Murder Mountain» bærer et visst preg av strømmedokumentarens etter hvert så typiske svakheter – det går sakte, og det dyttes inn umotiverte elementer for å jazze opp grunnmaterialet. Folk som er falt dypt i «true crime»-gryta, og dem er det mange av, vil likevel ikke kunne styre unna denne. Den har jo både knark og drap!

MEGA-DOKUMENTARENS MESTER: Ken Burns, fotografert i forbindelse med lanseringen av «The Vietnam War» i 2017. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Aldeles episk

«The Vietnam War» / «Vietnam» (Netflix og NRK)

For de som har veldig mye tid til rådighet: Ken Burns og Lynn Novicks dokumentar om Vietnamkrigen kommer til å bli stående som en av de mest majestetiske dokumentarseriene som noen gang er laget. 10 lange episoder, og bare for å forvirre litt: Versjonen som ligger på Netflix er lenger enn den som ligger på nrk.no, og begge er noe kortere enn utgaven som opprinnelig gikk på amerikanske PBS i 2017. Samma det. Alle utgavene er vanvittig rike, og like mettende som bare de mest bunnsolide kunstverk kan være.