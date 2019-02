PIZZAGJENGEN: Ronald Pulk (t.v.), Christer Rødseth, Erik Anders Sæter, Trude Mostue, Tiril Sjåstad Christiansen, Martine Lunde, Runar Søgaard, Ole Klemetsen, Mina Hadjian, Svein Østvik, Kathrine Sørland, Donna Ioanna og programleder Gaute Grøtta Grav. Foto: Fredrik Hagen

Manager for tre «Farmen kjendis»-deltagere finansierte regelbrudd: – Jeg gjorde det uten å tenke meg om

Det ble razzia og full oppvask på «Farmen kjendis» da produksjonen fant ut at deltagerne smuglet pizza og drikke inn på gården via en nabo. Med på ulovlighetene var manager Geir Hamnes.

Den tredje utgaven av «Farmen kjendis» er i full gang, og søndag ble Donna Ioanna (49) den første som måtte forlate Li gård utenfor Tangen i Hedmark etter å ha tapt melkespannkonkurransen mot Kathrine Sørland (38).

Men i løpet av den fem ukers lange innspillingsperioden, som fant sted i fjor sommer, var det ting som foregikk som ikke falt i god jord hos TV 2 og produksjonsselskapet Strix.

– Runar (Søgaard, 51, journ. anm.) ble plutselig borte en dag vi jobbet med ukesoppdraget. Da hadde han tydeligvis vært rundt i naboområdet for å prøve å finne en som kan hjelpe, en langer, som kunne skaffe oss varer. Denne naboen skjønte at han kunne tjene store penger, og kjørte blant annet til Hamar for å bringe med seg tolv pizzaer, som vi fikk med oss inn på gården, forteller programleder og «Farmen kjendis»-deltager Ronald Pulk (39) til VG.

– Kjørte full razzia

Det var Se og Hør som omtalte denne «pizzafesten» først. Men det var ikke bare pizza som ble smuglet inn til deltagerne. Også Pepsi Max, sjokolade, snus og øl var blant godene deltagerne mesket seg med. Etter hva VG kjenner til klarte de imidlertid å skjule de fleste spor, blant annet ved å brenne opp pizzaesker, skjule flasker og generelt rydde opp godt etter seg.

– Smuglingen ble ikke avslørt på grunn av det. Det var på grunn av andre ting, forteller Pulk, den eneste som ikke var med på regelbruddene.

– Så hvordan ble det avslørt?

– For å si det på en litt kryptisk måte: Når du har en himmelport foran deg og har åpnet den én gang og fått inn masse goder, da er det lett å åpne den igjen. Og etter hvert fant produksjonen sjokoladepapir og andre ting, som de skjønte måtte ha kommet inn i etterkant. Så en dag når vi var ute og jobbet kjørte de full razzia i huset. De fant mer og mer, og det ble skikkelig oppvask. Til slutt la hele gjengen alle kort bordet og fortalte hva som hadde skjedd.

USKYLDIG: Ronald Pulk, her sammen med Mina Hadjian. Foto: Fredrik Hagen

Geir Hamnes: – Jeg har lært

Ifølge 39-åringen kostet bare pizzaleveransen 4000 kroner, mens naboen fikk 1000 kroner for jobben. Geir Hamnes, manager for deltagerne Runar Søgaard, Kathrine Sørland og Svein Østvik, betalte pizzaleveransen på totalt 5.000 kroner.

På spørsmål fra VG om dette stemmer, bekrefter Hamnes opplysningene.

– Det er ikke noe jeg kan bortforklare. Runar ringte meg fra et ukjent nummer, jeg svarte ham og tenkte «Nei, er han ute av programmet allerede». Han sa at han sto der med Svein og spurte om jeg kunne vippse penger. Jeg ante ikke hva jeg skulle si, og kunne på en måte ikke si nei. Men jeg har lært av dette. Jeg representerer jo folk som kan være aktuelle i neste runde av «Farmen kjendis», og skal ikke la meg lure igjen, sier han til VG.

– Stemmer det at det var 5.000 du vippset?

– Ja, jeg vippset 5.000. Til pizza og brus. Jeg gjorde det uten å tenke meg om, forklarer manageren.

TV 2: – Skuffende

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, sier til VG at kanalen ikke har noe mer å melde utover dette:

– Det er viktig for oss at de som sier ja til å delta ønsker å leve som man gjorde for hundre år siden, og være med på å drive en gård med alt det det innebærer på godt og vondt. Når deltagere bryter reglene er det skuffende. Vi kommer til å legge større vekt på dette når vi plukker ut deltagere til nye sesonger.

Og:

– Vi har lenge vært kjent med rollen Hamnes har spilt. Vi har ingen flere kommentarer ut over det, fastslår Iversen, som tilføyer at etter hva TV 2 har fått informasjon om, medfører det Ronald Pulk forteller om sin egen deltagelse, riktighet.

Erklærer sin uskyld

Så kom altså oppvaskmøtet, som skal ha satt en «støkk» i spesielt noen av deltagerne. Men enkelte fortsatte likevel ulovlighetene, ifølge Ronald Pulk.

– Når dette ble avslørt tok produksjonen kontakt med denne naboen. Han fikk klar og tydelig beskjed om at dette måtte stoppe. Nøyaktig hva som ble sagt vet jeg ikke, men jeg hørte snakk om at det ville bli levert en politianmeldelse om det skjedde igjen. Selv om det jo umulig kan være ulovlig å kjøpe pizza til en sulten gjeng, sier NRK-profilen.

At enkelte ikke ga seg, skal ha skapt stor splittelse i «Farmen kjendis»-gruppa.

– I oppvaskmøtet med produksjonen kom det også fram at jeg var helt uskyldig. Vi ble enige om at nå var det slutt, at dette bare var ødeleggende. Når noen da ikke sluttet å smugle, oppsto store gnisninger i gruppa. Til og med dem som var med på «pizzafesten» og bare den, ble skikkelig irriterte. Det skapte skikkelig misnøye i gruppa.

Rasende Gaute

Dagen etter avsløringen kom programleder Gaute Grøtta Grav (39) til gården. Han skal ha vært rasende.

– Han ble fulgt av kamera, og vi fikk beskjed om at dette hadde å gjøre med at de hadde dokumentasjon om dette skulle nå media. Han satte seg ned i storbondestolen, og jeg husker at jeg prøvde å si «God morgen», men ikke fikk svar. Da skjønte vi at dette var alvorlig. Gaute truet ikke med å sende oss hjem, men spilte på samvittigheten vår. At vi skuffet seerne, de hjemme og at det var andre som gjerne ville vært i våre sko. Selv foreslo jeg for produksjonen at de burde innføre sanksjoner fra neste år av, for eksempel at deltagere som bryter regler bør få trekk i lønn.

– Hvordan reagerte deltagerne på denne tiraden fra Gaute?

– Det var delte meninger. Noen mente at det var på sin plass, mens andre lo av det. Noen mente han overreagerte. Vi ble i hvert fall enige om at nå var det slutt, og at vi måtte konkurrere på like vilkår. Etter det skjedde det ikke mer.

IKKE BLID: Gaute Grøtta Grav. Foto: Lise Skogstad

Pulk synes det er synd at dette er blitt en sak i media, uten at det har kommet tydelig frem at han selv ikke var en del av smuglingen.

– «Farmen» er et taktisk spill. Og for min del var det ti mot én. Jeg ville ikke være med på smuglingen, men skjønte at det kunne slå tilbake på meg. Det kunne lett skje at jeg ble valgt til førstekjempe, siden jeg ikke ville være med på regelbrudd. Jeg måtte gi dem en grunn til at jeg ikke ville være med på det, men kunne ikke si at jeg ikke ville være med på juks. Det kunne fort blitt oppfattet som provoserende. Så jeg sa at jeg ikke likte pizza og at jeg ikke drakk brus.

Og:

– Det var en ekkel følelse. Men for meg var det uaktuelt å bryte reglene, forteller Ronald Pulk, som ikke så noe til at deltagerne drakk øl på gården.

HJALP TIL: Manager Geir Hamnes. Foto: Mattis Sandblad

– Men det var en kveld der jeg og Svein la oss tidligere enn de andre. Dagen etter, når jeg åpnet skuffen under senga, fant jeg to Ringnes halvlitere, som de andre tydeligvis hadde spart til oss. Jeg fikk panikk, og måtte gjemme flaskene før produksjonen kom. Jeg hev flaskene i panikk bak fjøset, sier Pulk med et smil.