SLUTT: Gudrun Austli og Vegar Valbø fant tonen foran kamera, men etter innspillingen var det en annen frier som smeltet Gudruns hjerte. Foto: Espen Solli/TV 2

«Jakten»-Vegar vraket av Gudrun – «Dansken» inn igjen

TV 2018-12-03T19:05:17Z

Snakk om «bombe» i siste episode av «Jakten på kjærligheten».

Publisert: 03.12.18 20:05 Oppdatert: 03.12.18 21:07

Da programleder Gunhild Dahlberg (42) skulle møte alle de fire bøndene og deres utkårede til en siste oppsummering på Engø gård etter kjærlighetsturen til Genève, var det nemlig ikke Vegar Valbø (31) som dukket opp sammen Snåsa-bonden Gudrun Austli (38).

Derimot var det danske Thomas Kongstad (40), som kom hånd i hånd med sauebonden – til tross for at Gudrun hadde vraket ham på målstreken til fordel for Vegar tidligere i serien.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Gudrun : – Driver ikke med nussing

Hadde det vært snakk om amerikanske «Ungkaren» , ville ingen blitt særlig overrasket. Der har det skjedd at «vinneren» er blitt byttet ut med tidligere hjemsendte frier. I «Jakten på kjærligheten», derimot, er det første gang.

I 2012 var det imidlertid en annen bonde som også ombestemte seg og ba en tidligere flamme om ny sjanse . Men det var før den romantiske turen.

Gudrun : – Livet var som et hamsterhjul

Gudrun forklarte i TV-sendingen at kjærlighetslivet tok en ganske brå og ny vending da TV-kameraene var skrudd av.

– Etter at jeg kom hjem fra Genève, fikk jeg litt tid til å tenke meg om å kjenne etter. Jeg bestemte meg for at jeg ville avslutte med Vegar. Vi er for forskjellige. Men til gjengjeld har jeg bestemt meg for å satse på en annen.

Den andre er altså ingen hvem som helst. Gudrun hadde nemlig ikke glemt Thomas, som hun sendte hjem i en tårevåt seanse få uker tidligere .

Vegar sier til VG at han ikke tar bruddet altfor tungt.

– Det var egentlig greit. Jeg merket på turen at det ikke var noen fremtid for oss. Det var for mange forskjeller, uten at jeg kan peke fingeren på noe konkret.

– Da Gudrun sendte Thomas hjem, sa du til VG at det var «fantastisk å slå «Dansken»». Hvordan reagerte du da fikk vite at han var inne i bildet igjen?

– Jeg syntes egentlig det var bra. «Dansken» er trivelig – jeg skal ikke si noe annet. Og de passer jo bra sammen, svarer Vegar.

Nysgjerrig på hvordan det går med Gudrun og Thomas i dag? Om de fortsatt er sammen? Her får du svaret.

VG+ : Sånn går det med alle de fire bøndene og frierne i dag

Vegar er ikke bitter.

– Jeg unner Gudrun og Thomas alt godt. Og jeg gleder meg til bryllup, hvis jeg blir invitert, smiler han.

Klar for Tinder

31-åringen fra Drangedal har selv fått henvendelser fra interesserte kvinner etter at han dukket opp på TV.

– Flere skriver «jeg er også 38 år». Men det er altså ikke et «must» at aktuelle damer må være nær ved å runde 40, humrer han.

På spørsmål om aldersforskjellen på syv år mellom ham og Gudrun kan ha spilt inn, svarer Vegar:

– Nei, Gudrun er en artig dame. Men hun var kanskje litt mer klar for å stifte familie enn meg.

Vegar er fortsatt singel og har ingen ny dame i kikkerten.

– Så i kveld er det rett på Tinder! Jeg har jo ikke fått lov til det mens serien har gått, gliser han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

«Dansken» fikk altså rett. Han sa til TV-kamera etter å ha blitt vraket til fordel for Vegar:

– Jeg er det rette valget. Kanskje hun våkner i morgen og sier oi oi?

Så gikk det altså troll i ord.

– Nå har Thomas og jeg vært på vår egen lille tur, røpet Gudrun i kveldens TV sending.

2014 : Trodde «Jakten»-par spilte inn pornofilm

Hva skjer i dag?

VG har også snakket med de andre bøndene og deres friere.

VG+ : Sånn går det med alle parene i dag

Det er allerede kjent at det ble knute på tråden mellom Kristoffer Heldal (31) og frieren Anita Aas Kristiansen (27) på kjærlighetsturen til Genève. Kristiansen valgte å gjøre det slutt med sauebonden .

Tilbakeblikk : «Jakten»-paret fikk kamera opp i sengen